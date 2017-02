Sundby ville ikke se videoklipp av stavbrekket: - Må vi det?

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Det ble en minneverdig duell på lørdagens fellestart med skibytte. Martin Johnsrud Sundby (32) og Sergej Ustjugov (24) - sesongens to beste langrennsløpere - skilte seg ut og fikk gjøre opp om seieren.

De fulgte hverandre som skygger. Så, i en liten kneik inn mot stadion, satte Sundby på turboen. Han gikk forbi Ustjugov, men så gikk det galt.

Sundby falt ned på knærne, og brakk staven. Sundby forteller til NRK at han med en gang innså at Ustjugov ville vinne, etter at han hadde falt.

– Jeg prøvde meg i den siste korte bakken. Jeg kan ikke skylde på noen andre enn meg, sier Sundby til NRK.

NRK-reporter Carina Olset foreslo deretter å se på klippet av stavbrekket.

– Må vi det? sa Sundby, før klippet likevel ble satt på.

Se stavbrekket her:

– Vanvittig fight

Sundby var uansett storsinnet nok til å rose Ustjugov som en verdig vinner.

– Det ble en vanvittig fight. Det var utrolig gøy, sier Sundby om rennet.

– Jeg ble helt skjelven - det var en spennende mann å gå mot. Han var brutalt sterk - det var trøkk i Sergej i dag, forteller han.

– Alt går rundt innvendig

NRK-kommentator Jann Post følte seg snytt for en spennende innspurt.

– Det er som å se en to timers film, og så får du ikke se de fem siste minuttene, sa Post.

Pappa John Erik Sundby var på plass på tribunen, og fortalte NRK hvordan han opplevde stavbrekket.

– Da går alt rundt innvendig. Det er forferdelig synd å se på. Men man skal holde seg på bena. Jeg håper at han ikke tar det altfor tungt, sa han.

Ustjugov seilet fra og kunne juble for gull.

Bronse til Krogh

Sundby og Ustjugov var helt suverene. De øvrige løperne måtte gjøre opp om bronsen rundt halvminuttet bak.

Finn Hågen Krogh tok bronsen etter en sterk sluttspurt.

Sjur Røthe ble nummer fire, mens Didrik Tønseth ble nummer seks.

Drøm

Dermed må Sundby vente enda lenger på å oppfylle sin store drøm. Han har kommet til Lahti med ett mål for øyet: Et individuelt VM-gull.

– Jeg tror jeg drømmer mer om det gullet enn dere tror, sa Sundby tidligere denne uken.

Selv om han har dominert langrennssporten de siste sesongene, klarte han nemlig ikke å krone det med et individuelt mesterskapsgull i Sotsji-OL i 2014 eller Falun-VM i 2015.

Det ble riktignok gull i Holmenkollen i 2011, men det var på stafetten.

Sundby får flere muligheter til gull senere i Lahti-VM. Han er blant favorittene på 15-kilometeren og femmila.

Stakk sammen med Ustjugov

Allerede på klassiskdelen av fellestarten ble det tidvis gått knallhardt i tet. Det russiske laget viste styrke, men Martin Johnsrud Sundby var også opptatt av å sette høy fart i stigningene.

På skøytedelen fortsatte det beinharde kjøret. Rundt en mil før målgang stakk de to største favorittene: Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby.

Derfra og inn ble det en ren duell om gullet - som ble avgjort i et uheldig øyeblikk for Sundby.

I morgen er det sprintstafett for begge kjønn i Lahti.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: