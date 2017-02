Sundby vant NM-gull - Northug langt bak

Saken oppdateres.

LYGNA/OSLO: Petter Northug viste fremgang under fredagens sprint, men lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte ble et nytt tilbakeslag.

Northug var ikke i nærheten av toppen. I stedet var det en gruppe på fire løpere som skulle kjempe om seieren: Niklas Dyrhaug, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby.

Den duellen gikk Sundby seirende ut av. Ingen hadde mulighet til å følge ham da han rykket fra mot slutten.

– Han viste at han er i en egen klasse, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

– Hvis Martin er frisk og rask, blir det vanskelig å slå ham på flere distanser i VM, sa langrennsekspert Fredrik Aukland.

Dyrhaug knep andreplassen foran Tønseth, mens Røthe havnet rett utenfor pallen.

– Det skal bli spennende å se om noen av disse fire blir vraket fra denne distansen under VM, sa Bjørn.

Fikk du med deg denne? Northug bekrefter: - Har fått beskjed om at jeg er med i VM-troppen

– Nytt svakhetstegn

For Northug ble det en tung dag.

– En Northug over i treningsmodus, meldte NRK-kommentator Jann Post da Northug passerte 1.36 minutter bak lederen halvveis i rennet.

Utover rennet datt Northug stadig lenger bakover i feltet. Etter 20 kilometer var han 2 minutter og 14 sekunder bak teten.

– Det er litt merkelig at han slapp den gruppa, sa en overrasket Post.

– Et nytt svakhetstegn, sa Torgeir Bjørn.

Til slutt var Northug 3 minutter og fire sekunder bak Sundby i mål. Hele 22 løpere var raskere.

Fredrik Aukland pekte på at fredagens sprint kan ha vært utslagsgiende for at Northug manglet overskudd i dette rennet.

Northug uttalte fredag at han har fått beskjed om at han er med i Norges VM-tropp, men landslagsledelsen har foreløpig ikke bekreftet dette.

Som regjerende mester har Northug friplass på sprinten og femmila i VM i Lahti, men det er ingen garanti at han får gå 30 kilometer fellesstart med skibytte.

TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset mener at Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth er selvskrevne på den distansen . Da gjenstår det to plasser.

Hør Frode Grodås fortelle om Mesternes Mester, honning-produksjonen i hagen, Lagerbäck og nedturen med Høgmo: