Sundby vraker høyden før ski-VM

Saken oppdateres.

ALPE CERMIS: Han slet med mageproblemer natten før den siste etappen i Tour de Ski, og fryktet det verste opp den avsluttende slalåmbakken Alpe Cermis.

Men Johnsrud Sundby forsvarte annenplassen i sammendraget. Fra nå handler alt om å prikke inn formen til ski-VM i Lahti, som starter torsdag 23. februar.

– Jeg har bestemt meg for å lade opp i Norge, med Sjusjøen som base. Og så blir det en del økter på rulleskimøllen i Oslo. Det blir en god kombinasjon på de to delene. Jeg har bestemt meg for ikke å dra til høyden. Det blir et lavlandsopplegg frem mot VM, sier Sundby.

– Hvorfor gjør du det?

– Det er litt av hensyn til ungene mine. Og så reagerer jeg litt på høyden. Jeg må holde meg frisk. Da er det et safere opplegg for meg å trene i lavlandet i stedet for i høyden.

Varsler blodslit

Han har droppet høydeopphold tidligere også.

– Både foran mesterskap og Tour de Ski. Når mesterskapet går i lavlandet tror jeg det blir en veldig, veldig bra oppkjøring for meg.

– Hvordan bli den neste måneden for deg?

– Det blir tøff trening. Jeg har ikke fått trent skikkelig siden 10. november og det begynner å bli snaut. Nå har jeg noen uker på meg til å gjøre en bunnsolid jobb. Og så skal jeg gå noen ålreite distanser både i verdenscupen og NM. Så skal jeg trene ekstremt bra frem mot VM. Det viktigste folk kan hjelpe meg med, er å få meg til å slappe nok av de siste ukene, slik at jeg har det overskuddet jeg trenger til VM.

– Det blir altså en blytung måned for deg?

– Det er tungt å tenke på akkurat nå, men jeg er redd det blir et blodslit fremover.

Var «fryktelig nervøs»

De tre siste årene har han vært først over målstreken i Alpe Cermis. Nå ble han nummer to, drøyt minuttet bak den suverene vinneren, russeren Sergej Ustjugov.

Johnsud Sundby mener han gjennomførte en middels Tour de Ski. Og han skulle ønsket oppladningen til den siste etappen var bedre.

– Jeg er ikke veldig syk. Men jeg fikk mageproblemer i går kveld og sliter fortsatt. Jeg har ikke kastet opp eller noe, men har sittet mye på do i natt. Jeg sov ikke mye, men søvn er ikke så avgjørende. For å være helt ærlig var jeg ikke i stand til å ta igjen russeren. Det var den beste løperen som vant.

Sundby sier han ikke vurderte å stå av.

– Jeg måtte prøve uansett. Det var ikke noe valg. Jeg lå i andreposisjon og måtte gå. Men man blir alltid mentalt satt ut i en sånn situasjon.

32-åringen forteller at han var «fryktelig nervøs» før start.

– Da kjentes det ut som at det ikke skulle være mulig å gå skirenn. Men så kom det seg heldigvis og det er jeg fryktelig glad for. Jeg fikk kommet meg til start og gjennomførte inn til annenplass.