Suveren Bjørgen smadret konkurrentene i sesongstarten

Saken oppdateres.

Det handlet bare om én kvinne i sesongpremièren på Beitostølen. Etter 2,2 kilometer tok Marit Bjørgen ledelsen i løpet, og utklasset etter hvert konkurrentene.

Så overlegen var hun, at hun tok igjen Heidi Weng, som startet 30 sekunder før, allerede etter seks kilometer. De to favorittene gikk sammen inn mot mål, og Weng gikk seg inn til en klar annenplass i løpet.

Marit Bjørgen vant 29,4 sekunder foran Heidi Weng.

- Jeg er veldig fornøyd. Jeg prøvde å holde roen fra start, og etter hvert så jeg ryggen til Heidi. Jeg merket at hun skrudde opp farten, og jeg hørte at hun var nummer to og prøvde å ligge bak henne, sier Bjørgen til NRK etter løpet.

Heidi Weng var fornøyd med løpet, til tross for avstanden opp til Bjørgen.

– Planen min var å gå bra på ski, men følte ikke at det var så veldig rått opp bakkene. Men jeg er strålende fornøyd, sa Weng til NRK.

– Imponerende

NRK-ekspert Fredrik Aukland var imponert over det han så av Bjørgen.

– Det er solid å se på Marit i dag, det er slik vi forventer at hun skal være. Jeg er spesielt imponert hvordan hun går i partiet fra to til seks kilometer, da hun tar igjen Weng. Det imponerer stort at hun går så fort, men hun sliter litt teknisk i bakkene. Men hun har mye å gå på, så hun tar det kontrollert, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland etter løpet.

– Måtte jobbe hardt

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre 41 sekunder bak Bjørgen. Ragnhild Haga gikk sterkt mot slutten, og gikk i mål ti sekunder etter Østberg.

– Jeg tror nok de fleste synes det er godt å komme i gang. Resultatlisten blir litt som forventet. Det er litt stor avstand fram til Bjørgen, et halvt minutt er litt for mye. Men jeg tror de fleste vil senke skuldrene, og glede seg til neste renn, sier Aukland til NRK.

En helt utslitt Ingvild Flugstad Østberg ble liggende i snøen da hun kom i mål. Hun tapte mye til både Weng og Bjørgen etter åpningen.

– Jeg hadde en bra start i fjor, og tenkte at jeg skulle gjøre det samme i år. Men jeg kjente at jeg måtte jobbe for å gå bra på ski i dag. Heldigvis har jeg mye å gå på fortsatt, sa hun til NRK etter løpet.

Sol og vind

Solen skinte på Beitostølen, men temperaturer rundt 0 grader og mye vind gjorde sitt til at det ble et tungt løp i sesongpremièren. De norske favorittene, med Bjørgen, Weng, Østberg i spissen, startet på sene startnummer.

Islandske Kristrun Gudnadottir, én av åtte utenlandske utøvere som deltok, fikk æren av å åpne det norske langrennsåret. U23-verdensmester Barbro Kvåle var først ute av de mest kjente navnene, og hun tok kjapt kontrollen på ledelsen i løpet, men etter hvert som startnumrene ble høyere, mistet hun den.

Like etter klokken 11 startet de store kanonene, og 11.15 var alle ute i løypen. Ingen av de startet knallbra, og samtlige ble liggende noen sekunder bak Lovise Heimdal etter den første kilometeren.

Gikk sammen

Etter 2,2 kilometer hadde Marit Bjørgen gått farten opp, og tok ledelsen, 1,5 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg. Heidi Weng åpnet svakt, og lå 13 sekunder bak tetduoen.

Og etter 2,2 kilometer var det Marit Bjørgen alt handlet om. Etter 5 kilometer hadde hun økt ledelsen ned til Østberg til 21,9 sekunder, og 28,2 sekunder til Weng.

Etter seks kilometer begynte Østberg å tape både til Bjørgen og Weng. Weng holdt tempoet til Bjørgen, men ble etter seks kilometer hentet inn av lagvenninnen. De holdt sammen til slutt, og ble nummer én og to.