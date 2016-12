Svensk avis: Russiske langrennsstjerner utestenges

Saken oppdateres.

- De mister Tour de Ski på grunn av en midlertidig utestengelse, sier Jelena Välbe i det russiske forbundet til R Sport, ifølge avisen . Også NRK og VG har omtalt saken.

Tidlig i desember kom del to av Wada-rapporten i granskningen mot russisk idrett og OL i Sotsji i 2014. Lederen av gruppen, Richard McLaren, presenterte nye, skremmende funn, blant annet at rundt 1000 russiske utøvere skal ha vært en del av et organisert dopingprogram.

I ettertid har Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet at det også dreier seg om langrennsløpere. Ingen av dem er foreløpig navngitt.

Wada-utvalget har funnet beviser for at det har foregått systematisk doping fra 2011 til 2015. McLaren sa i sin presentasjon at de hadde beviser på at utøverne ikke gjorde dette individuelt.

– Dopingprogrammet i statlig regi har utviklet seg fra London-OL, friidretts-VM i 2013, og selvfølgelig også i Sotsji-OL i 2014, sa McLaren.

28 russere skal stå i fare for å bli suspendert, seks av disse langrennsløpere. Julia Ivanova har allerede bekreftet at hun er suspendert.

Tour de Ski starter 31. desember med sprint i Sveits.