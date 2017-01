Svensk ekspert: - Forklaringene styrker Johaugs versjon

Saken oppdateres.

– Sett under ett så styrker dagens forklaringer Johaugs versjon.

Det er SVTs skiekspert Jacob Hårds dom etter å ha bivånet første av de to dagene med høringer rundt Therese Johaugs dopingsak.

Under onsdagens forklaringer på Ullevaal stadion, kom det blant annet fram at Johaug hadde 13 nanogram med clostebol per mililiter urin. En svært lav konsentrasjon, mener eksperter.

– Dette styrker at hendelsesløpet som Johaug har forklart er korrekt, sier Hård.

– Juridisk betyr det ingenting

Det samme mener den finske antidopingeksperten Olli J. Heinonen. I et intervju med avisen Ilta Sanomat , beskriver han også Johaugs forklaring som troverdig.

– Alt som er kommet fram til nå, støtter det som har blitt fortalt tidligere i denne saken, sier Heinonen til den finske avisen.

Svenske Expressen har snakket med Åke Andrén Sandberg. Han er medisinsk ekspert ved Riksidrottsforbundets dopingkommisjon, og mener den lave verdien Clostebol ikke nødvendigvis taler til Johaugs fordel.

– Det viser at hun har hatt Clostebol i kroppen, men ikke mer enn hva det var ved akkurat det tilfellet. Det betyr at hun enten har fått i seg en liten mengde i dagene før dopingprøven ble gjennomført, eller at hun har fått i seg en stor mengde for noen måneder siden, sier Sandberg til avisen.

– Fra hennes synsvinkel er dette noe som naturligvis styrker hennes forklaring, men juridisk sett betyr det ingenting, sier han.

– Hun har selv et ansvar for å gjennomføre kurset

Det som skapte en del debatt var bruken av Antidoping Norges egne «Ren Utøver»-kurs. Norges Skiforbund sendte selv ut en pressemelding onsdag ettermiddag, der de «erkjenner å ikke ha vært flinke nok til å sørge for at alle utøverne har gjennomført den siste versjonen».

SVT-ekspert Anders Blomquist mener Johaug selv også må ta sin del av ansvaret for ikke å ha tatt kurset.

– Hun har selv et ansvar for å gjennomføre kurset. Samtidig kan man synes at forbundet burde presset mer på når de ser at hun ikke har tatt det aktuelle kurset, sier Blomquist til egen kanal .

Hans kollega i SVT, Jacob Hård, er ikke like krtisk:

– Jeg er usikker på hvor mye man skal klandre Johaug for akkurat det. Den diskusjonen er den samme i Sverige, for ganske få idrettsutøvere gjennomfører slike kurs, sier Hård.

Som mener Johaug viste en helt annen side enn under pressekonferansene i høst.

– I dag var hun samlet og kunne på et tydlig vis redegjøre for alt som har hendt. Men man merker hvor berørt hun har vært av det som har hendt, mener Hård.