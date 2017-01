Svensk ekspert: - Johaug kommer ikke til å vinne dette

Saken oppdateres.

Torsdag ble de to dager lange forhandlingene i dopingsaken mot Therese Johaug avsluttet. Antidoping Norge bestrider ikke Johaug og den tidligere landslagslegen Fredrik Bendiksen sin forklaring om at hun fikk i seg steroidet gjennom leppesalven Trofodermin, men uenigheten gikk på hvor mye skyld Johaug hadde i saken.

Antidoping Norge mener Johaug har det endelige ansvaret for hva hun har i seg, mens Johaug og hennes forsvarer Christian Hjort mener at hun har tatt ansvaret ved å rådføre seg med sin lege.

– Tror ikke hun kan vinne dette

Forslaget til straff er utestengelse i 14 måneder, og SVTs skiekspert Jacob Hård har liten tro på at forsvaret til Johaug er godt nok til å få henne frikjent.

– Begge er enige om at det er den aktives ansvar, men de er ikke eng i hvor langt ansvaret strekker seg. Hjort redegjør skikkelig for at det skal holde å rådføre seg med sin lege. Men Antidoping Norge var tydelig på at det holder ikke å spørre en lege, man må selv sjekke forpakningen og søke på nettet, sier Hård til sin egen kanal.

Hård har fulgt forhandlingene på Ullevaal stadion, og er klar i sin konklusjon etter at de to dagene er over.

– Jeg tror ikke at Johaug-siden kommer til å vinne dette. Gjør de det så kommer dommen til å ankes til Cas , mener han.

Expressens reporter i saken, Ludvig Holberg, tror også at Johaug blir dømt.

– Veldig mye tyder på det. Hun hadde anabole steroider i kroppen, og det innebærer at man sitter ganske godt i klisteret, med tanke på hvor tydelig antidopingreglene er på at du har selv ansvar for hva du har i kroppen. Akkurat nå går det mot en utestengelse på 12–14 måneder. Det er min følelse etter to dager i forhandlingene, sier han til sin egen avis.

Tror på 14 måneder

Aftonbladets Petra Thorén tror dommerne vil dømme Johaugtil 14 måneders utestengelse.

– Jeg tipper på 14 måneder, kanskje en redusering til 12 måneder. På den perioden bør norsk idrett ha utdannet alle sine kommende VM- og OL-håp i antidopingspørsmål, sier hun i en kommentar.

Etter forhandlingene er det ventet at dommerne kommer til en konklusjon i løpet av en måned. Da blir det klart om Johaug blir utestengt, og hvor lenge det vil vare før hun er tilbake i skisporet. Dersom dommerne dømmer henne i henhold til Antidoping Norges påstand, rekker hun OL i 2018.