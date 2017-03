Svensk ekspert advarer etter Bjørgens superløp: – Pass deg, Marit

Saken oppdateres.

Sesongen så langt har vært trøblete for Charlotte Kalla. Det er mange, mange år siden svenskene har hatt en dårligere start på et verdensmesterskap. Men etter 10-kilometeren kan bekymrede svensker puste lettet ut. Charlotte Kalla startet med bronse på lørdag – og fulgte opp med sølv på tirsdagens øvelse.

– Charlotte Kallas formkurve fortsetter å peke rett opp. Tross en fullstendig elendig forsesong, er hun på vei til å gjøre et av sine beste mesterskap i karrièren. Så nå synes jeg du skal se opp, Super-Marit. Svikter du litt, kommer det til å slutte med en blågul gullfest på lørdag, skriver den profilerte langrennskommentatoren Tomas Petterson i Expressen.

Han tenker på tremila. Der er naturligvis Marit Bjørgen soleklar favoritt i den formen hun er i nå, men Charlotte Kalla ser ut til å bli hennes nærmeste utfordrer. Men kommentatoren innrømmer at veien frem til Bjørgen kan være litt for lang for svenskenes yndling.

– Det burde egentlig bare være å henge den gullmedaljen rundt halsen på Bjørgen allerede ved startlinjen. Men dette er idrett, skriver han.

Bjørgen var bare å glemme på tirsdagens øvelse. Hun var helt overlegen, 41 sekunder foran sølvmedaljøren over 10 kilometer. Men for svenskene er sølvet til Charlotte Kalla nesten så godt som gull.

– Jeg kjenner meg stolt. Dette er så herlig som det kan være, sier Kalla til SVT etter sølvmedaljen.

Bak sølvet lå en aldri så liten taktisk triumf for svenskene. Mens de fleste norske løperne valgte sene startnummer, kom Charlotte Kalla ut som nummer 36. Betydelig tidligere enn Marit Bjørgen og Heidi Weng, som gikk ut da Kalla hadde gått en runde.

– Det var herlig å gå så tidlig i feltet, jeg behøvde ikke å ha så mye fokus på andres tider, sier Kalla til SVT.

Stina Nilsson forklarer taktikken bak startnumrene.

– Vi valgte å gå så tidlig som mulig for å kunne gå sammen med noen på runde nummer to, sier hun til Aftonbladet .

Charlotte Kalla kunne dermed ta ryggen på Heidi Weng og få opp farten på den siste runden. I mål fikk hun sitte i lederstolen helt til uslåelige Bjørgen kom i mål.

– Det var en herlig følelse å sitte der. Jeg kjenner at jeg har gitt det jeg hadde i kroppen i dag. Jeg er veldig fornøyd. Når jeg begynte å se på de andre tidene, forsto jeg at jeg kunne nå langt, sa hun til Aftonbladet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen havnet på den nederste plassen av pallen. Heidi Weng ble 20 sekunder for sen for medalje, men slo den nest beste svensken i mål. Anna Haag gikk i mål 1,22 bak Bjørgen, og sikret seg femteplassen.

– I dag tidlig kom jeg på at jeg har gått ganske mange gode 10-kilometer, og at det er på denne distansen jeg har flest gode plasseringer. Jeg forsøkte å komme på hva som kjennetegnet de løpene, og det var en metodisk rytme gjennom hele rennet. Å la kroppen styre. Det var mitt mål når jeg startet, og det lyktes jeg med, sier Haag til Aftonbladet.