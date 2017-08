Svensk kommentator etter dommen: – Vil Johaug legge opp som en dømt jukser?

Ser et trumfkort som kan gi Trondheim ny VM-fest

Saken oppdateres.

I dag fikk Therese Johaug (29) dommen fra CAS. Det endte med 18 måneder utestengelse. Dermed mister skistjernen OL i Pyeongchang.

Også i Norges naboland Sverige er reaksjonene sterke.

– Det her er en sjokkbeskjed. Det må være sjokkstemning i Norge akkurat nå. Drømmen om OL er knust, sier den svenske aviskommentatoren Tomas Pettersson til Expressen TV.

Aftonbladet-kommentator Simon Bank kaller avgjørelsen «helt sensasjonell». Han spekulerer også rundt hvorvidt dette er slutten på Johaugs karrière.

– Vil Therese Johaug slutte som en dømt jukser? Eller vil hun komme tilbake og ta revansje?, sier Bank i kanalens direktesending.

Også Sveriges langrennssjef John Sares er overrasket over dommen.

– Det er naturligvis veldig leit at hun mister OL, sier Sares til SVT.

Han beskriver også dommen som «smertelig» for Johaug.

