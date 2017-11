Svensk kommentator mener Norge behandler Petter Northug som søppel

Northug betaler fem menn for å hjelpe ham i Sverige

For fire år siden reiste Petter Northug hjem fra Sotsji-OL. Gevinsten? Én bronsemedalje.

Slikt kan ikke en gullgrossist være fornøyd med.

Northug kan imidlertid revansjere seg denne sesongen, som kulminerer med OL i Pyeongchang i februar.

Den norske landslagsledelsen har imidlertid vært klinkende klare: Northug må, som alle andre, bevise seg selv for å få gå OL-distanser.

Nå reagerer Tomas Pettersson, kommentator i den svenske avisen Expressen.

«Norge behandler Northug som søppel», skriver Pettersson i en kommentar.

Tre punkter

Pettersson stusser over det han beskriver som «merkelige handlinger» fra den norske landslagsledelsen. Han trekker frem tre hendelser for å argumentere for sitt syn:

1. At Northug ble vraket fra minitouren i Canada på tampen av forrige sesong.

2. At herrelandslagstrener Tor Arne Hetland allerede har uttalt at Finn Hågen Krogh skal gå sisteetappen på stafetten i OL. Northug har vært Norges ankermann i de to siste OL-stafettene.

3. At Hetland har uttalt til VG at Northug, så vel som andre utøvere utenfor landslaget, må sikre seg «flere pallplasser og en seier» på Beitostølen for å få delta i verdenscupåpningen i Kuusamo.

– Skjerp dere. Det er respekt Petter Northug fortjener. Intet annet, skriver Pettersson.

Hetland: – Han kritiserer Norge svært ofte

Tor Arne Hetland har fått tilsendt kommentaren til Pettersson.

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere denne kronikken til Tomas Petterson, sier Hetland til Aftenposten og fortsetter:

– Jeg synes Tomas Pettersson skriver bra og setter langrenn i vinden, selv om han svært ofte kritiserer Norge og Norges Skiforbund. Vi trenger slike som ham.

Raljerte med Løfshus

Petter Northug har selv vært kritisk til den norske landslagsledelsen flere ganger gjennom sin karrière. Han brukte spesielt store ord da han ble vraket fra Canada-touren tidligere i år. Overfor Dagbladet kom Northug da med følgende dom over landslagssjef Vidar Løfshus:

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå.

Flere av landslagsløperne har imidlertid uttrykt støtte til laglederne. Den norske landslagsledelsen er nå den samme som forrige sesong.

I kommentaren tar Pettersson høyde for at landslagsledelsens utspill kan være en del av en strategi for å motivere Northug. «Men la meg tvile en smule», føler han imidlertid opp med.

– Blir spennende

I helgen skal Northug delta i den svenske sesongåpningen i Bruksvallarna. Der planlegger han for øvrig et freidig drakt-stunt.

– Det blir spennende å se Petter og Chris (Jespersen, journ. anm.) på start mot den svenske eliten i Bruksvallarna. Jeg gleder meg til å se hele den norske eliten på Beitostølen neste helg og en lang vinter med OL som det store målet for de aller, aller beste, sier landslagstrener Hetland.

Selve verdenscupåpningen kommer først 24. november, i finske Kuusamo.