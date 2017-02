Svensk landslagssjef reagerer på astmarapporten: – Veldig rart

Saken oppdateres.

Granskningsrapporten om medisinering i norsk langrenn som ble lagt fram torsdag viser at landslagene ikke har drevet uforsvarlig behandling av utøvere uten astma.

Den norske landslagssjefen, Vidar Løfshus, forklarte til NTB at han mente det var snakk om en "full frifinnelse" for påstanden om at de medisinerte friske utøvere.

Hans svenske kollega er fortsatt ikke overbevist.

– Det føles veldig rart at man skal kunne bruke legemidler om man ikke er syk. For meg er det bare sunn fornuft, sier Johan Sares til Expressen.

Flere ubesvarte spørsmål

Utvalget som har sett på medisinering i norsk langrenn poengterte under torsdagens pressekonferanse at de ikke hadde funnet tilfeller hvor friske utøvere hadde blitt behandlet med medisiner.

– Vi følger råd fra våre leger. Deres bruk av astmamedisin går ikke sammen med et svensk synspunkt. Vi kommer til å fortsette med det svenske synspunktet. Vi kommer ikke til å klatre inn i noen som helst gråsone, sier Sares.

Den svenske landslagssjefen mener det er flere spørsmål som står ubesvart etter at den rundt 200 sider lange rapporten ble presentert.

– Hestedoser

– Jeg undres hvordan man ser på de høye dosene med astmamedisin som ble inhalert i Martin Johnsrud Sundbys tilfelle? Er det noen som stiller seg bak ham?

– Hans tester viser at han hadde fått hestedoser, avslutter Sares.

Dermed spørs det om Vidar Løfshus får sitt ønske oppfylt om at saken skal legges død fra svenskene og finnenes side.

– Jeg håper nå at både svenske og finske medier tar dette på alvor. Dette er en unik rapport i idrettssammenheng i Norden, og jeg håper at de ikke er like tilfeldige på kunnskap slik de har vært tidligere, men at de tar denne rapporten på alvor, sa Løfshus til NTB på Ullevaal torsdag.

