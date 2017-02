Svensk løper om debatten rundt Johaug: - De vil ha hevn

Saken oppdateres.

Fredag ble det klart at Johaug utestenges i 13 måneder, etter å ha testet positivt for bruk av det forbudte stoffet clostebol.

Avgjørelsen til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund får mye oppmerksomhet i skimiljøet.

Maria Rydqvist, som er på det svenske langrennslandslaget, forteller at det er delte meninger om Johaug-saken i det internasjonale miljøet.

– Det har blitt ganske splittet og mange ulike synspunkter på det hele, med mange ulike dopingdebatter som har pågått parallelt, sier Rydqvist til svenske Radiosporten.

– Fremfor alt føler de som tidligere har blitt anklaget kanskje at de vil ha hevn... de vil slå tilbake. Det har oppstått en viss rivalisering, fortsetter hun.

Den polske langrensstjernen Justyna Kowalczyk er blant utøverne som har vært kritisk til Johaug de siste månedene. Kowalczyk har selv vært utestengt for brudd på dopingbestemmelsene tidligere i karrièren.

Rydqvist beskriver dommen som «ganske hard», men legger til at Johaug måtte bli straffet i saken.

Skeptisk Torgny Mogren

Selv sier Johaug at dommen er «vanskelig å forstå» for henne. Den svenske langrennslegenden Torgny Mogren mener imidlertid dommen er rimelig.

– Det er vel ganske ventet, Det var spørsmål om 12 eller 14 meåneder, nå ble det 13, midt i mellom, og det var vel hva de fleste kan vente seg, sier Mogren til sverigesradio.se.

Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær, kaller dommen «grundig», men Mogren er imidlertid ikke sikker på at vi har fått vite hele sannheten. Mogren skjønner fortsatt ikke hvordan legen Fredrik S. Bendiksen og Johaug selv kunne unngå å oppdage at den omstridte salven inneholdt et forbudt stoff.

– Jeg synes er utrolig klumsete håndtert, at man kan misse noe så enormt. Det er for meg helt ufattelig. Jeg har en følelse av at hele sannheten ikke er sagt rundt denne salven, sier Mogren til Expressen .

Svensken har blant annet to femmilsgull fra sin aktive karrière, og jobber i dag som ekspert for Radiosporten.

Bred dekning

Johaugs suspensjon hadde virkning fra 18. oktober, som betyr at den norske skistjernen har sonet ferdig i november i år, dersom dommen blir stående.

Det betyr at Johaug rekker sesongåpningen på Beitostølen 17.–19. november, og også kan konkurrere i både Tour de Ski og OL i Pyeongchang.

Dopingsaken har naturlig nok også skapt overskrifter i utenlandske aviser, spesielt i Sverige og Finland. Både Aftonbladet og Expressen har saken høyt på sine nettsider.

I førstnevnte avis har de fokusert på at Johaug får kortere straff enn det Påtalenemnda i Antidoping Norge la ned påstand om (14 måneder).

– Kunne ha vært mye verre

Expressen har fokusert på uttalelsen Johaug har kommet med via sin advokat Christian Hjort.

– Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem, sier Johaug.

Tomas Pettersson er langrennsekspert for Expressen. Han beskriver straffen til Johaug som logisk og bra, og understreker at neste sesong er intakt for skistjernen.

– Dersom jeg hadde vært Johaug, ville jeg ha faktisk vært fornøyd med dette. Det kunne ha vært mye verre, sier han.

– Positiv dom

Svenske TT har snakket med Åke Andrén-Sandberg, som er medisinsk ekspert ved Riksidrottsförbundets dopingkommisjon. Han er ikke overrasket over straffen til Johaug.

– Av de rundt 20 tilfellene jeg kjenner til som er blitt tatt for bruk av clostebol, så har utestengelsen i snitt ligget på 14 måneder, sier han i saken som ligger ute på Aftonbladets side.

Andrén-Sandberg legger til at det utfallet kunne ha blitt langt verre for Johaug.

– Dersom man skulle sett på saken rent juridisk, så kunne hun vel så godt ha fått både to år fire år, så det må ses på som en positiv dom fra hennes synsvinkel, sier han.

Finske Helsingin Sanomat og Ilta-Sanomat brukte også plass på dopingdommen mot Johaug fredag.