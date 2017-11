Svensk misnøye med Northugs oppførsel: - Respektløst!

- Helt meningsløst at boliger som er klare til bruk ikke brukes

Saken oppdateres.

BRUKSVALLARNA: Planen var at Petter Northug skulle åpne sesongen under dagens 15-kilometer i Bruksvallarna i svenske Härjedalen, hvor han og teamet den siste uken har oppholdt seg på treningsleir.

Til de flestes store overraskelse kom meldingen lørdag formiddag om at 31-åringen allerede hadde reist hjem.

– Publikum forventer å se ham

– Han ønsker å stå over og spare seg til den norske sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Det er ikke mer dramatisk enn det, sier hans trener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.

En rekke norske og svenske medier er på plass i Bruksvallarna for å følge sesongåpningen. Kort tid etter at Northugs hjemreise ble kjent, kommenterte Aftonbladets Andreas Käck saken i sin avis. Der kaller han den norske skistjernens oppførsel for respektløs.

Til Adresseavisen forklarer Käck hvorfor han mener det:

– Petter Northug behøver ikke å stille opp i denne konkurransen. Det er nesten ingen som gjør det. Per definisjon er det derfor ikke dårlig gjort å ikke stille opp. Men når han er på plass forventer publikum forventer å se ham, og ikke minst forventer arrangørene at han skal delta, sier Käck.

– Ikke informert

Ifølge ham var ikke rennledelsen informert om forfallet før det ble kjent i mediene. Det er nettopp det Käck reagerer på.

– Det er det dette handler om, at han forsvinner uten forsvarsel. Det mener jeg er respektløst.

– Du mener han burde ha varslet arrangøren?

– Jeg mener det. I hvert fall hvis det er slik hans manager Are Sørum Langås forteller, at de begynte å prate om dette allerede i går kveld. Da burde han ha gitt beskjed om det i går.

– Kom teamet i forkjøpet

Käck poengterer at saken hadde stilt seg annerledes om det var snakk om sykdom eller skade.

– Da jeg ringte rennlederen, visste de ikke at han hadde reist hjem. Om han hadde bestemt det i dag tidlig, så kunne han ha ringt og sagt ifra at han ikke kom til å stille til start.

Käck bruker ordene «respektløst» og «dårlig gjort».

Adresseavisen har konfrontert Northugs manager Are Sørum Langås med kritikken. Han svarer slik:

– Hvis det stemmer (at arrangøren ikke er varslet), så regner jeg vel med at mediene kom teamet i forkjøpet. Vi er blitt veldig godt mottatt i Bruksvallarna, og dialogen med destinasjonen og arrangøren har vært god både før ankomst og gjennom hele uken.

- Teamet diskuterte i går kveld om Petter skulle stå over, men avgjørelsen ble tatt i dag morges.