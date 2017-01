Svensk misnøye med finnenes planer: Hedrer dopingtatt løper med statue

Saken oppdateres.

En drøy måned før VM i Lahti skaper en planlagt statue debatt.

Tidligere denne uken besluttet nemlig lokale myndigheter i den lille byen Haapajärvi å reise en statue av den avdøde finske langrennsløperen Mika Myllylä. Statuen skal etter planen stå klar i 2019, året da Myllylä ville fylt 50 år, ifølge rikskringkasteren YLE .

I Sverige har nyheten ført til misnøye. Årsaken er at Myllylä ble tatt for dopingbruk under VM i Lahti i 2001.

– I mine øyne er han ingen stor skiløper, han er en juksemaker, sier den tidligere svenske skiløperen Mathias Fredriksson til Expressen.

– Han hadde jo ikke fått en statue om han var svensk, det kan vi vel konstatere, fortsetter han.

Fredriksson tilhørte selv verdenseliten da Myllylä ble tatt. I dag jobber han som SVT-ekspert.

Symbolsk sprekk

Lahti-skandalen rystet det finske langrennsmiljøet til innvollene. I tillegg til Myllylä, testet fem andre finske løpere positivt. Prøvene viste at løperne hadde benyttet seg av dopingmiddelet hemohes.

Myllylä slet stort med depresjon og alkoholmisbruk i årene som fulgte. Han ble funnet død i sitt hjem i 2011. Myllylä ble 41 år.

Statuen, som du kan se plantegningene på yle.fi , forestiller en jublende Myllylä som akkurat har krysset målstreken. Han står på en stor firkantformet kloss, som har en sprekk i seg. Denne sprekken skal symbolisere Myllyläs turbulente liv, forteller ordfører Ilkka Heinonen.

– Selve teamet er viktigere enn at personen blir identifisert helt eksakt, sier Heinonen til YLE .

Mathias Fredriksson erkjenner at Myllyläs historie er spesiell, men er likevel kritisk til planene om statue.

– Det er jo en tragisk menneskeskjebne, en så tidlig bortgang. Han var jo et menneske som berørte mange, men det som han har oppnådd i skisporet, det er jo juks, sier Fredriksson.

Ulvang: - Det er helt greit

Lahti-VM skulle være mesterskapet som kronet Myllyläs karrière. Finnen sto allerede før Lahti-VM med fire individuelle VM-gull og ett individuelt OL-gull.

Den norske langrennslegenden Vegard Ulvang var en god venn av Myllylä. I 2008 takket finnen Ulvang for støtten etter å ha slitt med depresjon i lang tid.

Ulvang synes det er greit at Haapajärvi nå ønsker å minnes Myllylä med en statue.

– Det har jeg ingen innvendinger mot. Det er helt greit med en statue i et slikt lokalt miljø, sier Ulvang til Aftenposten.

Ulvang var selv på tampen av karrièren da Mika Myllylä begynte å prege resultatlistene.

– Han var en flott person. Jeg kan si mye godt om han, selv om man også kan si mye betenkelig om ham. Men hvis man vil hedre ham, og gjør det lokalt, er det ikke opp til oss andre å dømme, sier Ulvang.

Får støtte fra Elofsson

Svenske Per Elofsson, som selv tok to gull under Lahti-VM, har også forståelse for at statuen skal reises.

– Dersom hans hjemsted vil ha en statue, så er det vel riktig av dem å lage en, sier Elofsson, som også roser den avdøde finnens personlighet, til Expressen .

Senere i år - 16 år etter dopingskandalen - arrangeres ski-VM på ny i Lahti. Da håper finske langrennsløpere og skape nye, gode minner. Mesterskapet starter 22. februar.