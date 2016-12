Svensk skiprofil reagerer på Tour de Ski-programmet

Saken oppdateres.

Nyttårsaften åpner årets Tour de Ski med sprint i Val Müstair. De norske løperne regnes blant favorittene foran rennet med syv etapper, som avsluttes opp den fryktede alpinbakken i Val di Fiemme.

Nå får imidlertid programmet kritikk. Den svenske profilen Maria Rydqvist reagerer nemlig på at det første nyttårsdag gås en fem kilometer fellesstart, skriver Expressen .

– Jeg trodde først det sto feil da jeg leste programmet, skriver Rydqvist i sin blogg .

Innlegget har fått navnet «verdens korteste fellesstart». For som nevnt: På dag to av årets tour går kvinnene en fem kilometer fellesstart, og herrene ti.

– Er det i det hele tatt mulig å kjøre den som en fellesstart? De må vel mene 10 kilometer. Eller at det er individuelt? En fellesstart som er kortere enn ti kilometer er unektelig et nytt påfunn. Etter å ha sjekket det opp viste seg at det ikke var noen trykkfeil, skriver Rydqvist.

Og fortsetter:

– FIS vil tydeligvis gå mot korte løp. Men for oss damer skal det ikke bare vært kort - det skal være ekstremt kort. Rene ungdomsdistansene. Det kommer naturligvis til å bli vanskelig å få til en så kort konkurranse på riktig vis. Startposisjonen kommer til å bli utrolig avgjørende.

Etter femkilometeren venter en hviledag, før Tour de Ski fortsetter med det tøffe programmet og to tikilometersrenn de følgende dagene. Det hele avsluttes med tre renn på rappen, og kraftprøven opp Alpe Cermis.