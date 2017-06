Svensk skistjerne: – Johaug fortjener å bli straffet

Saken oppdateres.

– Jeg synes synd på henne og tror på hennes historie om at det var en uheldig tabbe. Det er utrolig kjedelig og synd. Samtidig har hun fått i seg et ulovlig stoff og fortjener å bli straffet, sier Marcus Hellner i intervju med avisen Norrländska Socialdemokraten .

Den kommende uken skal Johaug-saken opp Idrettens voldgiftsrett (CAS), etter at hun i september i fjor testet positivt for et forbudt stoff, som Johaug sier hun fikk i seg da hun brukte en sårsalve på leppen.

I februar bestemte domsutvalget at Joahug burde straffes med 13 måneders utestengelse . Den straffen valgte imidlertid Det internasjonale skiforbundet (FIS) å anke.

– Kunne ikke skjedd i Sverige

– Det må være et mareritt for henne, men jeg synes det er en utrolig klønete greie. Både av henne og legen. Jeg tror ikke det samme kunne skjedd med oss i Sverige, sier Hellner.

Slik forklarer Johaug selv skjebnedøgnet i Nord-Italia: «Jeg har forklart og fortalt hele sannheten. Jeg har ikke noe annet å si.»

– Skulle jeg brukt en sånn type krem, hadde vi satt oss sammen på laget – sammen med landslagslegen – og sjekket den. Man bruker ikke et nytt preparat og så slenger vekk innpakningen, sånn er ikke rutinene. Jeg tror at historien hun forteller, er sann, men det er utrolig klønete. Selv om jeg synes synd på henne og synes det er kjedelig, så spiller ikke det noen rolle, for det finnes regler som må følges, sier 31-åringen.

Hendelsesforløpet rundt Therese Johaugs dopingsak: * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom like før midnatt Livigno, der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles på grunn av solforbrenning. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaugsom anvist av landslagslege Bendiksen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funn av ulovlig stoff i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og skiforbundet offentliggjorde saken og avholdt pressekonferanse i Oslo. * 19. oktober: Påtalenemnda i Antidoping Norge suspenderte Johaug i to måneder som følge av den positive dopingprøven. Det åpnes dessuten egen sak mot Bendiksen. * 27. oktober: Therese Johaug møtte pressen for første gang etter pressekonferansen 13. oktober. * 29. november: Vedtaket som påtalenemnda i Antidoping Norge gjorde 22. november om innstilling på 14 måneder utelukkelse med virkning fra 18. oktober 2016, ble gjort kjent. * 14. desember: Muntlig høring i dopingsaken hos domsutvalget i NIF satt til 25.–26. januar. * 16. desember: Påtalenemnda i Antidoping Norge forlenget suspensjonen med ytterligere to måneder til 19. februar 2017. * 25. januar 2017: Dopinghøringen mot Johaug startet på Ullevaal stadion. * 26. januar: Dopinghøringen avsluttet. Domsutvalget leder Ivar Sølberg varslet at dom i saken ville falle i god tid innen en måned. * 10. februar: Domsutvalget kom med sin dom. Johaug ble utestengt i 13 måneder. * 15. februar: Johaug meddelte i en pressemelding at hun ikke ville anke domsutvalgets avgjørelse. * 16. februar: Antidoping Norge anker heller ikke Johaug-dommen. * 6. mars: Den internasjonale olympiske komité (IOC) anker ikke dommen. * 7. mars: Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker dommen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Johaugbestemmer seg senere for å levere en motanke til CAS. * 29. mars: Påtalenemnda i Antidoping Norge henlegger saken mot Fredrik Bendiksen. * 6. juni: Den lukkede høringen i Johaugs dopingsak starter hos Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

Skulle straffen på 13 måneder bli opprettholdt, vil Johaug få mulighet til å delta i kommende sesongs store mål: OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

