Svensk skistjerne legger opp - vil prioritere familien

Saken oppdateres.

Det gjorde han klart på en pressekonferanse i ettermiddag. Olsson tok VM-gull på 15 kilometer i Falun i 2015, men har slitt mye med sykdom de siste to sesongene, og VM i Lathi i vinter ble en fiasko.

– Jeg har alltid hatt ambisjoner og ønske om å være den beste og tar konsekvensene av det. Noen har også har måttet gjøre det, er min familie. Jeg har lenge bestemt meg for at den dagen jeg kjenner på byrden av å være så mye borte fra familien, og byrden blir større enn gleden av å holde på, skal jeg slutte. Og det punktet er jeg på nå, sier Olsson ifølge Aftonbladet .

Selv om det er slutt med å konkurrere i verdenscupen, opplyste Olsson at han ikke gir opp idretten helt. Det neste målet blir "en svensk klassiker".

Han roses av landslagssjef i Sverige, Johan Sares.

– Jeg står her med blandede følelser. Jeg vet hva han har betydd for virksomheten vår. Han har vært en utrolig stor ambassadør for vår idrett, sier Sares.

Olssons kanskje største prestasjon var da han gikk inn til VM-gull i 2013 på femmila. Svensken distanserte konkurrentene i de italienske løypene og gikk store deler av løpet helt alene i front - helt i egen klasse.

Olsson har to OL-gull på stafett i tillegg til de to individuelle VM-gullene. Totalt har han tatt 13 mesterskapsmedaljer. Det gjør han til Sveriges tredje beste mesterskapsløper noen gang.

Nå gleder han seg til å bruke tid med familien.

– Jeg vil ha mye tid med barna mine som har savnet sin far veldig mye. Jeg vil også prøve meg på arbeidsmarkedet og begynne å jobbe, sier Johan Olsson.