Svensk skistjerne tror ikke på Northug: - Har ikke bevist mye

For to år siden tok Petter Northug fire gull i Falun-VM. Snaut to uker før VM i Lahti stiller mange seg spørsmålet: Finner Northug VM-formen i år også?

Én som ikke har spesielt stor tro på den den norske skistjernen, er Marcus Hellner. Svensken har utkjempet mange dueller med Northug i skisporet, og tviler på at den norske skistjernen tar VM-gull.

– Det er ikke mye som taler for det. Han har ikke bevist så mye hittil, sier Hellner til Dagens Nyheter under en treningsleir i Seiser Alm.

– I tillegg vet jeg ikke hvilke løp han får gå. Det er vel sprinten, og der tror jeg at han får det tøft, fortsetter han.

– Sykt bra kapasitet

Sprinten har i det siste sett ut som Northugs beste VM-sjanse. Under NM på Lygna tidligere i februar ble mosbyggen nummer seks på sprinten, mens han havnet helt nede på en 23. plass på fellestarten med skibytte dagen etter.

I verdenscupen har ikke Northug blitt bedre enn nummer ni denne sesongen. I VM får 31-åringen uansett stille på sprinten og femmila - i de øvelsene har han friplass fordi han er regjerende mester på de øvelsene.

Uansett levner ikke Marcus Hellner mye tillit til sin rival. Han kommer likevel med et lite forbehold.

– Han har en sykt bra kapasitet. Får han til noe i nærheten av det, har han i alle fall sjansen, sier Hellner.

Selv har svensken hatt oppløftene resultater denne vinteren. Hellner ble for eksempel nummer to på 10-kilometeren i fri teknikk på Lillehammer, og nummer tre på 15-kilometeren i fri teknikk i Ulricehamn.

