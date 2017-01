Svensk stafetturo før VM: - Jeg er irritert, jeg fikk mental juling

Saken oppdateres.

Krogh viste at Norge klarer seg fint også uten Petter Northug på siste etappe i stafett. Finnmarkingen spurtet ned Calle Halfvarsson og gikk Norge inn til seier i Ulricehamn.

Halfvarsson var sjanseløs da Krogh giret om.

– Det var klasseforskjell. Han tok to tak når jeg tok ett. Vi får håpe at det er jevnere i VM, men i dag var det ingen tvil, innrømmet det svenske hjemmehåpet etterpå.

Ville at noen andre skulle gå

Overfor det svenske nyhetsbyrået TT retter Halfvarsson skarp kritikk mot landslagsledelsen.

– Jeg er irritert over at de satte meg på siste etappe. Med tanke på min form burde de ha plassert meg på en annen etappe. Det var ikke bra mentalt for meg det som skjedde med tanke på VM-stafetten, å få juling av Finn Hågen Krogh – som sannsynligvis blir Norges ankermann.

Halfvarsson foreslo før stafetten i Ulriceshamn at noen andre skulle gå siste etappe. Og at han på den måten ikke skulle ødelegge selvtilliten fordi han ikke er i VM-form nå.

– Det ble diskutert. Men det var ingen andre som ville gå siste etappe. Sett i ettertid burde vi diskutert det en gang til. I en VM-spurt har Finn Hågen Krogh nå et lite mentalt overtak på meg, tror Halfvarsson.

Lanserer Hellner på siste etappe

27-åringen mener svenskene bør ha en klarere plan før VM-stafetten. Halfvarsson antyder at en annen løper kan gå ankeretappen i Lahti.

– Marcus Hellner er også en bra avslutter.

Landslagssjef Rikard Grip har imidlertid full tiltro til Halfvarsson som avslutter i herrestafetten i Lahti.

– Men jeg forstår at han er frustrert etter spurttapet. Slik er det for alle idrettsutøvere. Nå får vi håpe at dette spurttapet blir en tennvæske for Calle før VM, sier Grip.

Norges landslagstrener Tor Arne Hetland var imidlertid en fornøyd mann.

– Akkurat nå tror jeg heller at jeg ville møtt Petter på et oppløp enn Finn Hågen, smilte han, vel vitende om at Krogh har spurtet Norge til seier på begge sine forsøk i vinter.

I La Clusaz før jul slo han den russiske kjempen Sergej Ustjugov.

– Ja, når Finn lukter gull så har han en evne til å avgjøre ting i sin fordel. Slike typer trenger vi.

Herrestafetten i Lahti går fredag 3. mars.