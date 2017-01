Svenske Nilsson sprakk - nå leder Heidi Weng Tour de Ski

Saken oppdateres.

Det ble amerikansk seier på femte etappe av Tour de Ski. Ingen var i nærheten av å slå Jessica Diggins, og hun havnet foran Kristia Parmakoski og Sadie Bjornsen. Ingen av de norske jentene havnet på pallen. Diggins var 13,6 sekunder foran Parmakoski i mål.

Heidi Weng ble best av de norske på femteplass, 17,5 sekunder bak Diggins i mål. Likevel overtar hun ledertrøyen etter at lederen før dagen etappe, Stina Nilsson, hadde en dårlig dag. Ingvild Flugstad Østberg havnet på 8. plass, og ligger nå 11,1 sekunder bak lagvenninnen før de to siste etappene i Val di Fiemme.

− Jeg var ikke så på hugget i starten, jeg hørte at jeg var mange sekunder bak. Så jeg skjerpet meg litt og fikk opp farten. Det var min beste dag, og skjønner ikke helt hvorfor jeg tapte så mye på slutten. Jeg vet ikke om jeg hadde dårlige ski, men jeg kan ikke skjønne at jeg gikk så sakte. Selvfølgelig var jeg stiv, men det er vel alle, sier Heidi Weng til NRK etter løpet.

Se resultatlisten fra kvinnenes intervallstart 1) Jessica Diggins, USA 12.45,6, 2) Krista Pärmäkoski, Finland 0.13,6 min. bak, 3) Sadie Bjornsen, USA 0.14,6, 4) Charlotte Kalla, Sverige 0.14,9, 5) Heidi Weng, Norge 0.17,5, 6) Kerttu Niskanen, Finland 0.18,0, 7) Nathalie von Siebenthal, Sveits 0.20,3, 8) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.23,5, 9) Kathrine Rolsted Harsem, Norge 0.25,3, 10) Julia Tsjekaleva, Russland 0.26,3. Øvrige norske: 17) Ragnhild Haga 0.36,7, 19) Silje Øyre Slind 0.37,1, 24) Lotta Udnes Weng 0.44,6.

Ingvild Flugstad Østberg mente hun hadde greie ski, og synes hun hadde en god dag ute i løypa, til tross for at hun ikke var i nærheten av pallen.

− Jeg synes jeg hadde en god dag. Jeg synes kroppen fungerer bra, og synes den har gjort det hele touren. Jeg skulle gjerne vært enda nærmere, men det får jeg ikke gjort noe med nå, sier hun til NRK.

Hun ligger 11,1 sekunder bak lagvenninnen Weng før de to siste etappene. Til tross for sprekken på dagens etappe ligger Stina Nilsson 16.3 sekunder bak Weng i sammendraget.

– Det er fortsatt tett, og Krista Parmakoski blir skummel de neste dagene. Hvis hun ikke skal komme opp i hælene mine fort i den slalåmbakken må jeg gå fort, sier Østberg til NRK.

Katrine Harsem havnet på 9. plass. Ragnhild Haga gikk inn til 17. plass, Silje Øyre Slind ble nummer 19 og Lotta Udnes Weng ble nummer 24.

Lederen startet midt i feltet

Mens den russiske herrelederen valgte å gå ut sist på dagens etappe, hadde de svenske landslagslederne valgt en annen taktikk. Mens de to norske konkurrentene Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg gikk ut som nummer 38 og 40, startet den svenske lederen før etappen allerede som nummer 20.

På første passering lå Nilsson fem sekunder bak amerikanske Jessica Diggins. Før de norske jentene kom til første passering hadde finske Iivo Niskanen og Krista Parmakoski også kommet inn i tetstriden.

Nilsson fikk det virkelig tungt utover i løpet. I mål hadde hun tapt over 40 sekunder til Diggins, og vil få det tøft i sammendraget til den siste helgen.

– Det var ikke mitt beste løp, det kjentes ikke. Men jeg kan ta en slik dag etter fire–fem så gode dager. Jeg hadde ikke ventet at jeg skulle ha ledertrøyen etter denne dagen, så det går greit at Weng overtar den nå, sier Stina Nilsson til NRK etter løpet.

Hun ligger nå på tredjeplass i sammendraget, 16 sekunder bak Heidi Weng.

Udnes Weng står av

Stadig flere av konkurrentene havnet langt bak Jessica Diggins i mål. Selv de to norske favorittene tapte flere sekunder til den amerikanske skiløperen. Ingen klarte å ta henne på siste halvdel av løpet, og hun vant løpet.

Det gjenstår en etappe før den siste etappen opp monsterbakken i Val di Fiemme. Lørdag er det fellesstart 10 kilometer for kvinnene.

Lotta Udnes Weng varslet fredag morgen at hun reiser hjem etter dagens etappe.