Svenske ble rasende: - Jeg skrek til henne

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Det norske laget var suverene på torsdagens kvinnestafett. Til slutt måtte Finland og Sverige gjøre opp om sølv og bronse.

Den duellen fikk høy temperatur allerede på første etappe, da Aino-Kaisa Saarinen (Finland), Anna Haag (Sverige), Justyna Kowalczyk (Polen) og Maiken Caspersen Falla (Norge) gikk sammen.

I en oppoverbakke gikk nemlig Saarinen inn foran Haag, som ble stående helt stille og mistet all farten.

– Jeg skrek til henne

I etterkant var Haag rasende på finnen.

– Jeg skrek til Aino at hun ikke kan gå inn foran meg, sa Haag til SVT ifølge Expressen .

Senere, etter å ha fått roet seg ned noen minutter, forklarer Haag reaksjonen:

– Jeg ble frustrert, men jeg har ikke noe mot henne som person, det sa jeg også til henne.

– Jeg var så sliten

Aino-Kaisa Saarinen forteller at hun ikke husker episoden skikkelig.

– Jeg var så sliten, så jeg vet ikke. Hun kom ikke bort til meg etter etappen. Jeg bør kanskje snakke med henne, sier Saarinen ifølge Expressen.

Hendelsen blir uansett ikke klaget inn til juryen.

Kalla fikk kritikk

Haag havnet åtte sekunder bak Falla inn til veksling, og sendte Kalla ut på jakt etter Heidi Weng. Kalla brukte ikke lang tid på å hente inn forspranget, men ut på den andre runden tok kreftene slutt. I svenske medier blir veteranen Kalla kritisert for den taktiske vurderingen.

– Hun brukte alle kreftene på å ta igjen de foran, og så prøver hun å dra fra med en gang. Hun burde lagt seg bak Weng i en kilometer, og så forsøke å rykke. Hun har så mye rutine at hun burde skjønt at etter et rykk burde man hvile. Hun ble for ivrig, sier langrennsløperen Julia Svan til Expressen.

Til slutt stakk Sverige av med sølvet, fordi Stina Nilsson spurtslo Krista Pärmäkoski på sistetappen.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: