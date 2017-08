Svenske journalister mottar trusler fra sinte nordmenn etter Johaug-saken

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

Ludvig Holmberg og Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen, har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) utestengte tidligere denne måneden Johaug i 18 måneder, og begge journalistene har gitt uttrykk for at de mener den norske langrennsstjernen fikk en rettferdig straff. Begge har også vært kritisk til hvordan dommen mot den norske langrennsstjernen er blitt tatt imot i Norge.

Holmberg sier blant annet at han har fått høre at han aldri burde sette sin fot i Norge.

– Det har vært sterke reaksjoner, kanskje mer enn noen gang. De fleste er bare veldig forbannet og synes jeg er altfor hard mot Therese, men noen kommer i tillegg med trusler. Jeg har for eksempel fått høre at jeg aldri mer skal sette min fot i Norge, for da kommer jeg til å bli angrepet sier Expressen-journalisten, som legger til at han ikke kommer til å politianmelde truslene.

Også Holmbergs kollega Pettersson forteller om kraftige reaksjoner fra Norge.

– 90 prosent har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler, forteller Pettersson.

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler.

– Da går folk altfor langt, sier Ernst.

Tirsdag ble det kjent at Johaug ikke anker CAS-dommen som innebærer at hun utestenges frem til april 2017. (@NTB)