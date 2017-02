Svenskenes dårligste VM-start på 18 år: - Skuffende

Saken oppdateres.

For første gang siden 2001 har Sverige ikke tatt noen medalje i sprint. De har bare tatt en medalje på seks øvelser. Det gjør årets VM-start til den verste på mange, mange år for svenskene.

Stina Nilsson var det aller største medaljehåpet - men hun falt fra medaljen i sprint, og da Maiken Caspersen Falla satte inn rykket i lagsprinten, måtte hun slippe. Charlotte Kallas bronse på skiathlon er dermed den eneste svenske medaljen i dette mesterskapet.

– Det er klart vi hadde ambisjoner om å ta flere medaljer. Men vi vet at det er små marginer, og alt må klaffe om man skal lykkes, sier landslagssjef Rikard Grip til SVT .

Nilsson den største skuffelsen

Han var svært skuffet over at det ikke ble noen svensk medalje i lagsprinten søndag. For det hadde de ambisjoner om å klare.

Aftonbladet mener Stina Nilsson er den største skuffelsen så langt. De tre innledende øvelsene passet henne best, men hun kom fra det uten noen medalje.

«Det ble medaljeløst igjen. Charlotte Kallas bronse i skiathlon er vakkert, men for ensomt», skriver de.

Emil Jönsson varsler revansjesugne svensker.

– Vi skal ikke rope katastrofe ennå, det er små marginer. Vi depper ikke. Det finnes revansjelyst, sier Jönsson til Aftonbladet .

Krisemøte

Lørdag holdt den svenske langrennsleiren et krisemøte på grunn av den dårlige VM-starten. Der skal det ha vært mye snakk om dårlige ski.

Men svenskene har også vært uheldige. Stina Nilsson var storfavoritt foran åpningsdistansen sprint, men falt fra en god plassering.

– Det var for jæ**** at Sveriges største sjanse skulle gå opp i røyk på grunn av en feil. Det var klumsete av Stina, det var dumt av Stina. Det var også ulikt Stina, som har vært veldig nøye på denne type ting hele sesongen, sa Expressens ekspertkommentator, Tomas Pettersson.

I VM i Ramsau i 1999 dro Sverige hjem uten noen medaljer i det hele tatt.