Sveriges aller største skihelt har nektet å uttale seg om Johaug-saken. Nå snakker han ut.

Saken oppdateres.

Therese Johaugs straff på 18 måneders utestengelse har skapt stor debatt i langrennsmiljøet.

Den svenske skilegenden Gunde Svan (55) har unngått å uttale seg om Johaug mens saken har pågått. Nå som CAS har kommet med sin dom, letter han imidlertid på sløret.

– Jeg har ikke villet kommentere det tidligere, men nå som alt er klart, kan jeg si at jeg mener regler er til for å følges. Hvis ikke er det ikke noe vits å ha regler, sier Svan i et intervju med den svenske avisen Expressen.

– Noen synes det er en hard straff, men det synes ikke jeg. Hun fikk mellom 12 og 24 måneder, og det var en straff som stemmer med regelverket. Jeg synes det var riktig straff, fortsetter han.

Bjørgen kalte det «dypt urettferdig»

Svans mening er stikk i strid med store deler av det norske langrennsmiljøet.

Therese Johaug har selv uttalt at hun føler seg urettferdig behandlet av CAS. Lagvenninnene Marit Bjørgen kalte 18 måneders utestengelse for «dypt urettferdig».

Argumentet fra Johaug-leiren har hele veien vært at skistjernen ikke hadde en intensjon om å jukse, og at hun dessuten fikk Trofodermin-kremen anbefalt av landslagslege Fredrik Bendiksen.

– Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver, sa Johaugs advokat Christian B. Hjort da dommen ble offentliggjort.

– Det kommer veldig an på omstendighetene. Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve. 18 måneder er helt uforholdsmessig. Det legges til grunn at det ikke er snakk om juks. Hun blir utestengt i to sesonger for en tabbe. Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk, fortsatte han.

Tror Johaug vil «miste en del»

Selv er Gunde Svan bredt anerkjent som Sveriges aller største skihelt. I sin aktive karrière tok han fire OL-gull, der to av de var individuelle gull.

Therese Johaug mangler på sin side fortsatt et individuelt OL-gull. Skistjernen hadde håpet å gjøre noe med det i Pyeongchang-OL, men utestengelsen på 18 måneder gjør at hun mister mesterskapet.

I stedet trener 29-åringen frem mot VM i Seefeld i 2019. Gunde Svan tror Johaug kan komme tilbake til den absolutte verdenseliten.

– I og med at hun var så enormt overlegen, så tror jeg ikke det er en umulighet. Men det er klart at hun kommer til å ha mistet en del, noe annet ville vært rart, sier Svan.

