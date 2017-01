TV 2-Ernst trolig frastjålet pris i Sverige

Saken oppdateres.

FALUN: Den mangeårige TV 2-reporteren Ernst A Lersveen har hatt en stormfull sesong. Under verdenscupåpningen i Kuusamo ble han boikottet av Martin Johnsrud Sundby. Han er også blitt omtalt i forbindelse med dopingsaken mot Therese Johaug, ettersom han skal ha bidratt med informasjon til Antidoping Norge.

Delt ut siden 1979

I forbindelse med helgas verdenscup i Falun var det helt andre årsaker til at Lersveen havnet i fokus. Arrangøren for Svenska Skidspelen bruker å dele ut det såkalte «Guldskidan»-merket til funksjonærer og pressefolk som enten har gjort en stor innsats eller vært til stede i en årrekke.

Også store navn som Kong Carl Gustaf og skiløperne Assar Rönnlund og Nils «Mora-Nisse» Karlsson har fått utmerkelsen siden den ble opprettet i 1979.

– Det er et veldig bra selskap. Det er en del kolleger jeg kjenner som har fått «Guldskidan», sier Lersveen til Adresseavisen.

Borte vekk

– Jeg fikk et brev i posten om at jeg var tildelt dette av Svenska Skidspelen. Jeg sa til kona mi at dette skal jeg ikke motta. «Nå oppfører du deg pent», svarte hun. Jeg synes det bare er tøv, men bestemte meg for å møte opp.

Lørdag kveld var imidlertid utmerkelsen borte vekk. Mens Lersveen hadde vært ute på stadion hadde noen tatt merket som lå inne på pressesenteret.

– Det er ingenting som lykkes for meg i Sverige. Forrige gang jeg hadde hell her og vant en quizaften i regi av Svenska Skidspelen, var premien en middag for to på en eksklusiv restaurant i Falun. Da jeg senere dro dit for å spise middag, var restauranten konkurs. Svenskene unner meg ingenting, spøker Lersveen.

– Kun verdi for kona

Arrangøren håper prisen vil komme til rette igjen.

– Vi håper selvsagt at den dukker opp igjen. Merket lå i en liten eske. Jeg håper virkelig ikke at det er stjålet, men at det skyldes en misforståelse, sier Linn Grälls i Svenska Skidspelen til Adresseavisen.

Lersveen var en av fem personer som ble tildelt «Guldskidan» i år. Til sammen er den utdelt 149 ganger.

– Merket har ikke noen verdi for andre enn kona mi, sier den kjente TV 2-journalisten.