TV-tallene fra Tour de Ski stuper, men TV 2-sjefen er fornøyd

Saken oppdateres.

De to første etappene av årets utgave av Tour de Ski har gitt én norsk seier. Men den enorme interessen for etapperennet som vi har sett i tidligere sesonger har så langt uteblitt. Flere av stjernene har uteblitt fra et av årets høydepunkt. Bjørgen står over, Johaug er utestengt i påvente av dopingdommen, og rett etter jul ble det klart at en Petter Northug ute av form meldte forfall.

Også svenskene stiller uten to av sine største profiler. Anna Haag og Halfvarsson har meldt sykefravær, og polske Justyna Kowalczyk har lagt tour-skiene på hylla.

TV 2 sender de første etappene

I fjor så 1.127.000 nordmenn at Ingvild Flugstad Østberg og Fredrico Pellegrino vant sprintrennet 1. januar. 955.000 seere fulgte 2. etappe i fjor. Jaktstarten for kvinner 3. januar i fjor ble fulgt av 1,05 millioner tv-seere, mens 939 000 så mennenes jaktstart senere på dagen.

TV-tallene fra de to første etappene av sesongens tour er langt lavere. Uten Northug, Bjørgen, Johaug, Haag og Halfvarsson så 590 000 seere i selve sprintløpene nyttårsaften. På det meste var 649.000 seere innom kanalen.

2. etappe hadde enda færre seere. I snitt så 444.000 nordmenn Østberg overta ledelsen i kvinneklassen, og Sergej Ustiogov dra fra de norske herrene. På det meste var 642 000 innom kanalen.

Kommunikasjonsdirektør i TV 2, Jan-Petter Dahl, er likevel fornøyd med tallene han kan legge frem.

– Det er umulig å sammenligne fjorårets sprint-tall med årets. I år gikk sprinten på nyttårsaften, mens i fjor gikk den 1. nyttårsdag der sprinten kom umiddelbart etter Nyttårshopprennet som NRK også sendte. Det betyr jo igjen at NRK allerede før sprinten hadde en enorm seermasse på kanalen før sprinten startet, sier Dahl til Adresseavisen.

– Veldig fornøyd

Siden rettighetene til vintersport arrangert i Sveits er tatt ut av de ordinære rettighetspakken NRK har kjøpt, var det TV 2 som fikk sende starten på årets tour.

– Det er første gang TV 2 sender fra Tour de Ski og vi er veldig godt fornøyd med seertallene. Så er det selvsagt vanskelig å si om seertallene ville vært enda høyere om alle de norske profilene deltok. Men det er jo godt mulig at det ville trukket et enda flere seere til TV-skjermen, sier han.