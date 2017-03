Takker vrakede Østberg for det smarte rådet: – Sier mye om hvor god venninne hun er

Saken oppdateres.

LAHTI : Storfavorittene Norge innfridde og tok som forventet VM-gull på kvinnenes stafett i Lahti. Men at det var nettopp Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen som skulle vinne, ville vært overraskende før mesterskapet.

Ingvild Flugstad Østberg var regnet som selvskreven på første etappe, men dårlige resultater på 15 km skibytte og 10 km klassisk gjorde at Falla åpnet ballet for Norge, mens Uhrenholdt Jacobsen overtok tredje etappe.

Nå takker Falla for hjelpen hun fikk fra sin vrakede venninne før rennstart.

– Ingvild ga meg en klem og noen tips, fordi hun har gått mange førsteetapper. Det var veldig godt at hun delte erfaringene sine med meg og det sier mye om hvilken fin idrettsutøver og god venninne hun er, sier Falla.

– Hvilke råd ga hun deg?

– Jeg fikk råd om å ligge bak i starten og at det kunne føles som at det gikk sakte, fordi man er så ivrig på å gå fort. Men hun ba meg om å holde meg kald og ikke gå forbi før på slutten, akkurat slik jeg gjorde, sier hun leende.

Tok tid før hun kunne glede seg

Falla syntes det var synd at Flugstad Østberg ble vraket etter den gode sesongen hun har hatt, noe som la en demper på egen glede for å bli tatt ut.

– Det var selvfølgelig godt for meg å få gå, men det var en vanskelig situasjon. Det tok litt tid før jeg klarte å glede meg over det, for jeg hadde håpet at Ingvild også skulle få gjøre det, sier hun.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som gikk en strålende tredjeetappe og sørget for at Marit Bjørgen enkelt kunne kontrollere inn gullet, understreker at de også går for løperne som blir vraket.

– Det er så vanskelig å kvalifisere oss for laget. Vi går også for dem som ikke kom med på laget i år, men som trolig klarer det neste år. Vi går på ski for landet vårt og nordmenn flest, men de største nervene kommer fra ønsket om å prestere selv. Nordmenn begynner å bli litt bortskjemt med gull, men det er ikke så lett som det ser ut som, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Kunne vært VM-dronning

Med stafettriumfen tok Falla sitt tredje gull på tre mulige så langt i mesterskapet. Det er like mange som Bjørgen, som er blitt hyllet som VM-dronning. Det har Falla ingen problemer med.

– Det er bra hun er her, slik at jeg slipper å få det stempelet, sier hun og ler.

Hun er også full av lovord om sin 36 år gamle lagvenninne.

– Marit er i enormt god form. Det er imponerende det hun får til, og ikke minst motivasjonen og skigleden hun viser, sier Falla.

