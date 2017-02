Therese Johaug: - Jeg gikk på en smell

Saken oppdateres.

Johaug har denne uken trent på Sjusjøen, der resten av landslaget også er. Mens de andre forbereder seg til VM tvinges Johaug til å trene på egenhånd.

Hun venter nå på å få dommen etter at hun ble tatt for bruk av anabole steroider.

– Jeg er realistisk

– Jeg kjente etter høringen at jeg gikk på en ganske stor smell. Da var det ikke noe kult å være langrennsløper og holde på med dette. Skigleden ble litt borte, sier Johaug i et intervju med NRK .

Etter høringen reiste hun rett til Sør-Korea for å inspisere OL-løypene der. Johaugs nye målsetting er å være med i toppen igjen under lekene i 2018.

– Jeg håper jo på at jeg kan bli frikjent, men jeg vet at det skal holde hardt. Jeg er realistisk oppi dette, og jeg har i bakhodet at jeg kan få ett år og at jeg kan få 14 måneder, sier Johaug.

Ser frem til å få svar

Ventetiden på dommen er vanskelig, sier hun til NRK.

– Det er jo nervepirrende, og jeg kjenner at en kanskje ikke er i topp humør hele tiden. Man går hele tiden og tenker på hva det eventuelt kan bli, og jeg ser egentlig bare frem til å få svaret og til å ha noe å forholde meg til, sier Johaug.

Hun testet positivt på stoffet Clostebol. Etter egen forklaring fikk hun i seg stoffet ufrivillig etter bruk av en munnsårsalve.

Antidoping Norge la ned påstand om 14 måneders utestengelse. Blir dommen 14 måneder, rekker Johaug OL i Korea.