To måneder etter ulykken sliter langrennsstjernen fortsatt med hodepine: – Det er frustrerende

For to måneder siden gikk det galt for den norske langrennsprofilen Didrik Tønseth. På en treningstur på rulleski, satte en stein seg fast i hjulet til trønderen.

Han falt og pådro seg en hjernerystelse. Siden den gangen har han ikke fått trent skikkelig.

– Jeg får trøbbel når jeg trener tøft eller løfter tungt. Når det blir så mye «trykk» i kroppen så får jeg hodepine. Det er frustrerende. Det er bare å gjøre det man kan gjøre, så får man håpe det bedrer seg snart, sier Tønseth til VG for noen dager siden.

Måtte droppe høydetrening

Det betyr at den norske skiløperen ikke har fått trent skikkelig de siste to månedene. På høy belastning kommer hodesmertene, noe som gjør at Tønseth ikke har fått gjort den jobben han ønsker.

For eksempel måtte han droppe høydesamlingen med landslaget i Val Senales i oktober. Det er absolutt ikke optimalt.

– Jeg er ikke helt tilfreds, sier Tønseth til NRK.

Sesongoppkjøringen er naturligvis en viktig del av oppladningen til OL. Det handler om å få gjort nok trening før sesongen begynner, slik at man har et godt grunnlag når konkurransene begynner. På den måten har du også bedre grunnlag for å toppe formen.

– Det betyr at jeg har dårligere verdier i blodet enn jeg ideelt ville hatt. Aller helst skulle jeg vært i høyden, det tror jeg hadde vært en fordel for førjulssesongen, forklarer Tønseth.

– Ingen gunstig situasjon

Statskanalen skriver videre at Tønseth derfor har måttet bruke mye treningstid på terskelintensitet. De gangene han presser seg mer, får han rett og slett hodepine.

– Jeg har mistet tre uker med trening. Og så har jeg fått gjort en del roligere trening og kontrollerte intervaller. Jeg har gjort en grei jobb. Jeg har brukbart grunnlag fra før, så jeg berger meg nok på det. Men jeg skulle gjerne hatt mer hurtighet og knallharde intervaller uten å få trøbbel. Man må gå med håndbrekket på hele tiden, sier Tønseth til VG.

Verdenscupsesongen begynner i Kuusamo den siste helgen i november. Der er Tønseth usikker på om han stiller til start.

Hodesmellen kan dermed bety at Tønseth går glipp av viktige verdenscuprenn før jul. Og det i en sesong hvor kampen om OL-plassene er beintøff.

– Det er en sesong der du må gå fort før jul. Så det er litt spesielt at det er så mange gode og så få plasser. Det teller allerede fra Kuusamo, så det er viktig å være med fra start. Så det er ingen gunstig situasjon, sier Tønseth til NRK.