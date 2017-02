Tok to VM-medaljer: Svak økonomi i forbundet kan hindre ny palljakt for Skarstein

Saken oppdateres.

Per nå ligger Skarstein på fjerdeplass i verdenscupen, men selv etter to VM-medaljer (sølv på langdistansen og bronse på mellomdistansen) i tyske Finsterau er nordtrønderen usikker på om hun får billett til verdenscupavslutningen i Japan om tre uker.

– Jeg håper jeg tas ut, men det er ingen som kan si noe sikkert, sier hun til Adresseavisen.

Spisset gruppe

Grunnen er såre enkel. Det handler om penger.

– Kalenderåret er veldig krevende, med en del lange reiser. Vi skal til Sør-Korea (prøve-OL i Pyeongchang) og Japan. Så er det en ny runde i Canada i desember, i tillegg til at vi skal ha et godt treningsopplegg til neste års store mål, sier landslagstrener Lars Berger, og tenker på neste års paralympiske leker.

– Derfor sender vi kun de aller, aller, aller beste dit (til Japan).

Landslagsledelsen skal bruke verdenscuplisten sammenlagt i vurderingene, og Berger sier de ikke er helt i mål med vurderingene foreløpig. Samtidig ligger Skarstein naturligvis godt an.

– Hun er absolutt med i diskusjonen, sier Berger, som også påpeker at landslagsledelsen må forholde seg til de økonomiske realitetene.

– Vi kan ikke kjøre fullt opplegg hele året på alle runder. Det får vi ikke til. Og oppkjøringen til neste år er kanskje enda viktigere for de aller fleste, sier han.

Rotrening i Portugal

Skarstein er 45 poeng bak tyske Andrea Eksau, som innehar tredjeplassen i verdenscupen. Nå reiser hun til Sjusjøen for å trene frem mot Peyongchang om to uker. Dit skal hun definitivt.

– Så håper jeg at jeg får dra til Japan. Jeg har gjort så godt jeg kan, og bedre kan jeg ikke gjøre. Men er det ikke godt nok drar jeg til Portugal for å ro i stedet. Planen er å dra direkte til Portugal dagen etter siste verdenscup, men skal jeg ikke til Japan drar jeg til Portugal tidligere, sier hun og har full forståelse for den økonomiske situasjonen langrennssjefene har å forholde seg til.

– Jeg har solide resultater. Holder det ikke får jeg bare jobbe på videre, sier hun.

Verdenscuputtaket er ventet denne uken.