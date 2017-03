Tre av stafett-heltene er vraket til femmila

Saken oppdateres.

LAHTI: Lørdag morgen ble Norges femmilslag kunngjort i Lahti.

Sjur Røthe, Anders Gløersen, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug går for Norge på søndagens femmil.

Kun Sundby får gå femmila av de fire norske guttene som vant stafetten fredag. Både Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og ankermann Finn Hågen Krogh er vraket.

– Finn Hågen har vært litt hes i røsten, han er litt nasal. Vi setter helsa til Finn Hågen først. Han var med i kabalen, men avgjørelsen falt på disse, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Northug tipper pallen

Petter Northug reiste hjem til Norge etter sprinten på første konkurransedag i VM, men kom fredag kveld tilbake til Lahti.

– Det er tøft å bli med på laget her. De som er tatt ut er helt klart kvalifisert for å gå. Didrik og Niklas er vel akkurat på utsiden, for å si det slik. De er vel nummer fem, seks og sju sammen med Finn. Hadde de vært på et hvilket som helst annet lag, så hadde det vært en selvfølge at de hadde vært på et femmilslag, sier Petter Northug til Adresseavisen.

Northug har trent hjemme i Norge de siste dagene. Han ser ikke spesielt positivt på sjansene for å kjempe i toppen på søndagens femmil, som han er direktekvalifisert til som tittelforsvarer.

- Jeg er spent jeg også på ei femmil. Jeg har vel vært bedre forberedt og følt meg sterkere. Formen har vært stigende etter sprinten og tremila i norgescupen på søndag. Jeg har fått overskudd, sier Northug.

Northug tipper disse tre på pallen på den avsluttende VM-distansen: Martin Johnsrud Sundby, Sergej Ustjugov og Hans Christer Holund.

Hetland forklarer uttaket

Landslagstrener Tor Arne Hetland sier dette om vrakingen av Tønseth og Dyrhaug:

– Det handler om totalbildet på utøverne som vi har. Vi har mange gode og tar ut dem som vi tror kan være aller best. Og så kommer det ei femmil allerede om seks dager i Holmenkollen, som også er kjempeviktig. Det er litt med profilen til løperne. I en annen nasjon hadde de kommet til å gå femmil i morgen, sier Tor Arne Hetland til Adresseavisen.

– Hvordan reagerte de selv da de fikk beskjeden?

– Selvsagt har de lyst til å gå femmil. I går var de veldig fornøyde, så det er litt blandede følelser.

Hetland sier at de ferske stafettsverdensmesterne mottok meldingen om uttaket fredag kveld. Alle norske løpere som ikke er tatt ut til femmila reiser lørdag hjem fra Lahti. Det betyr at det ikke er noen reserver på det norske laget.

– Hadde Finn Hågen Krogh gått femmila hvis han hadde vært frisk?

– Kanskje, svarer Hetland.

Sjur Røthe sier at han fikk klarsignalet for å gå femmila først tidlig lørdag.

Anders Gløersen forteller han har forberedt seg til femmila i lang tid, men at den endelige beskjeden først kom fredag kveld.

Saken oppdateres