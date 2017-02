Treneren hadde ikke tro på VM-sølvvinner Skarstein: - Utrolig kult!

Saken oppdateres.

Den 28 år gamle langrennspiggeren åpnet nemlig langdistansen i Tyskland med å sette så stor fart at Kjell Arne Bangen Johnsen trodde hun ville falle av.

Trønderen sitter på en kjelke, fordi hun er lam i beina etter en operasjon.

Hun er imidlertid veldig sterk i overkroppen, noe som har ført til at hun ble verdensmester i roing i 2014. I den idretten har hun også VM-sølv og bronse.

Men vinteridrett står også høyt på listen, og i VM i Tyskland ble det suksess.

Nils-Erik Ulseth, Erik Bye med ledsager Arvid Nelson og Håkon Olsrud tok sølv i stafetten.

Eirik Bye tok bronse i langrenn langdistanse.

Trygve Toskedal Larsen tok bronse i sprintlangrenn og normaldistanse i skiskyting.

Nils-Erik Ulseth bronse i skiskyting på normaldistansen

Først bom, så «treff»

– Jeg kom bare inn på 5. plass i sprinten, som var der jeg regner med at jeg hadde mine medaljemuligheter. Jeg bommet på oppløpet, sier Skarstein.

Hun ble stengt inne.

Skitrener Johnsen skjønte ikke helt hvorfor hun åpnet som en rakett på den neste VM-distansen.

– Jeg holdt 2.-plassen under hele løpet, forteller utøveren fra Levanger. Det var først i mål hun fikk vite sannheten.

– Det går jo an, sa jeg da jeg kom i mål og var klar for pallen. Han svarte «dette var utrolig kult»

Utvikling sakte, men sikkert

I paralangrenn hadde hun en 9. plass fra VM i 2015 som best. I Paralymics året før ble det 8. plass. Denne sesongen har imidlertid toppidrettsutøveren trent meget godt og fått til den tekniske biten i denne spesielle idretten.

Sammen med Johnsen har hun sett fremgang, men fordi landslagsutøveren også satser knallhardt i roing, sa han på Beitostølen ved inngangen til sesongen:

– Jeg må plukke av henne noen rofakter. Det har han klart.

Ble bonus for Skarstein

Langdistanse i langrennspigging er krevende og tungt.

– Derfor er dette bonus, kommer det fra den glade sølvvinneren.

Etter 12,5 km var hun i hundre., og gleder seg allerede til mellomdistanse søndag. Og enda bedre, samtlige av de aktive på landslaget har fått medalje. Det lover godt foran Paralympics i Pyeongchang nest år. -Vi skal dit for å konkurrere i OL- og Paralympics-løypene, og deretter drar vi til verdenscup i Japan. Skarstein forteller for øvrig at Johan Flodin, landslagstrener i roing og Årets trener i Norge, var den første som sendte gratulasjon etter sølvløpet.

Skarstein drar med roeren Olaf Tufte & co. på treningsleir til Portugal dagen etter at hun kommer hjem fra Asia i slutten av mars. For Skarstein blir det både roing og langrenn på vårparten. Hun skal nemlig avslutte vintersesongen med å starte i Skarverennet i slutten av april.

