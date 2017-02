Trønderen er ikke god nok for Norge: – Jeg skal delta i ski-VM for et u-land

Saken oppdateres.

Trønderen skal gå minst tre distanser i VM i Lahti - for Irland. Trønderen ville ikke ha kommet med på Norges lag, men skjønte at det fantes andre veier inn til et verdensmesterskap.

Sist vår begynte han å undersøke muligheten for å gå langrenn for Irland.

Han har dobbelt pass, siden moren er irsk. Det internasjonale skiforbundet (FIS) innvilget søknaden.

Thomas Hjalmar Westgård Født: 10.10.1995 Kommer fra: Leka i Nord-Trøndelag Klubb: Steinkjer Skiklubb Bor: Meråker Studerer: Idrettsvitenskap på Høyskolen Meritter: Stafettsølv, NM junior for Trøndelag, skikrets, 21. plass i norgescup som best, deltatt i verdenscup tre ganger

Har en merittert trener

Westgård er født og oppvokst i Leka i Nord-Trøndelag, men bor i Meråker. Der har han Frode Estil (44) som trener, mannen som har seks OL- og VM-gull, og tilsammen 13 internasjonale medaljer.

– Nivået i Norge er brutalt. Jeg føler likevel at jeg har tatt et stort steg denne sesongen. Det gjelder ikke minst utholdenheten, sier Estils elev.

Han holder mål sett med irske øyne, men fleiper litt med det irske nivået:

– Jeg skal delta i ski-VM for et u-land, ler unggutten.

Irland er ingen stor skinasjon, men det er fire andre som prøver å komme med til VM under kvalifiseringen i Lahti onsdag. Westgård er innenfor fordi han har skaffet nok FIS-poeng.

Stas å oppleve skisirkuset

Nordtrønderen har fått være med på verdenscup på Lillehammer, Falun og nå sist helg i Estland.

– Det er veldig motiverende å få oppleve skisirkuset innenfra. Det gir en ny giv i treningen.

I Meråker har han hatt noen treningsøkter med Emil Iversen. Der er det alltid noen gode løpere å måle seg mot.

Kom sent i gang

Den ivrige skiløperen har forberedt seg til å starte på VM-sprinten torsdag, deretter skiathlon og 15 km klassisk. Trolig dropper han femmila.

Egentlig begynte han ikke å satse på langrenn før han var i 16-17-årsalderen.

– Jeg er sen i «gamet» innrømmer Westgård, som oppdaget gulrøttene da han så den irske muligheten. For nå kan det også bli OL neste år, og flere VM i fremtiden.

– Grugleder du deg til VM-start?

– Jeg er i den posisjonen at jeg ikke har noe å tape.

Får irsk heiagjeng

Foreldrene var litt usikre i starten med tanke på smørehjelp og økonomi, men mor, far og en av søstrene er heiagjeng i Finland. Noen slektninger kommer også fra Irland.

– Jeg ser på VM-debuten som en nyttig erfaring. Og når jeg ser på alle de muligheten som ligger fremfor meg, tenker jeg at jeg nesten kan bli litt bortskjemt. Tross alt er det mange andre hardtsatsende norske langrennsløperne som ikke får muligheten i det største selskap.

Langrenn inngår i et Snøsportforbund sammen med andre idretter i Irland. Det er ikke mye snø der, og i alle fall ingen tråkkemaskiner. Fotball, rugby og gælisk fotball, en mellomting mellom rugby og fotball, er de mest populære idrettene.

– Men hvordan får du økonomien til å gå rundt?

– Jeg får litt økonomisk støtte fra Irland, har fått smørehjelp av svenskene, og noe hjelp også fra Steinkjer skiklubb samt noen personlige sponsorer. Jeg har ikke noe å klage på.

Petter Northug er en barndomshelt, og da Westgård endte på samme hotell som ham både på Lillehammer og i Estland, ble han meget godt fornøyd.

– Jeg er bare en liten blindpassasjer som sniker meg med, ler Westgård.