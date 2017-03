Uhrenholdt Jacobsen trosset smertene i helgen. Nå er hun tatt ut til onsdagens verdenscuprenn

Saken oppdateres.

Løperne på 30 kilometer fellesstart for kvinner hadde ikke kommet ut av stadionet før Astrid Uhrenholdt Jacobsen falt på ryggen. Til tross for intense smerter nektet hun og gi seg, og kjempet seg inn til en bronsemedalje.

Etter målgang kunne alle se at hun slet med store smerter, og hun haltet seg bort til premieseremonien på stadionet.

Til NRK sa hun at hun tvilte på at hun står på startstreken i Drammen. Men formen hennes er bedre.

– Det var i alle fall mindre halting på henne når hun reiste hjem fra Lahti på søndag. Så vi håper at det går bra. Jeg regner med at det ser bedre ut, sier trener for kvinnelandslaget, Roar Hjelmeset til Adresseavisen.

Jacobsen fikk tilsyn av lege etter fallet, men de fant ikke mer enn at hun hadde slått seg kraftig på det isete underlaget.

Derfor er hun tatt ut til både sprinten i Drammen på onsdag og Holmenkollen til helgen.

Norge stiller med tilsammen 30 utøvere til sprinten på onsdag. Sprinten starter med en prolog klokken 13. Finalene starter klokken 15.30.

– Nå starter veien mot Pyeongchang 2018. Det blir en hektisk sesong 2017–2018 før vi tar ut lagene til de Olympiske lekene i Sør-Korea neste år. Derfor blir det allerede på slutten av denne sesongen viktig å vise egenskaper som gjør at en kan være aktuell kandidat på OL-laget. Klassisk sprint i Drammen er en sånn anledning, forteller landslagssjef Vidar Løfshus.

Dette er laget til sprinten i Drammen

Kvinner: Marit Bjørgen Ingvild Flugstad Østberg Astrid Uhrenholdt Jacobsen Kathrine Harsem Mari Eide Maiken Caspersen Falla Heidi Weng Ragnhild Haga Silje Øyre Slind Anna Svendsen Kari Vikhagen Gjeitnes Thea Krokan Murud Tiril Udnes Weng Anne Kjersti Kalvå Lotta Udnes Weng

Menn: Emil Iversen Finn Hågen Krogh Pål Golberg Johannes Høsflot Klæbo Sondre Turvoll Fossli Ola Vigen Hattestad Andreas Myran Steen Sindre Odberg Palm Eirik Brandsdal Sindre Bjørnestad Skar Petter Northug jr. Timo André Bakken Emil Nyeng Mattis Stenshagen Håvard Solås Taugbøl