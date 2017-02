Uhrenholdt Jacobsen vraket seg selv: Ga fra seg VM-plass

Saken oppdateres.

Han fortalte på pressekonferanse i dag at Marit Bjørgen som tittelforsvarer, går sprinten sammen med Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Kathrine Harsem.

– Status i dameleiren er at alle er friske. I siste verdenscuprenn tok vi fire pallplasseringer av totalt seks. Vi har håp om å ta medaljer på alle distanser her, sier kvinnenes landslagstrener Roar Hjelmeset.

Han legger til at kvinnene tok åtte medaljer totalt under VM i Falun for to år siden.

– Da bør vi ha mellom seks og åtte som mål nå.

Vil gå distanseløp

Uhrenholdt Jacobsen sa allerede under verdenscupen i Otepää sist helg at hun hadde bestilt billetter til VM i Lahti først på torsdag som kommer. Det er da sprinten avvikles.

– Jeg har mest lyst til å gå distanse, sier veteranen, som velger sine løp med omhu. Sprinten er ikke en av dem, selv om hun ble verdensmester nettopp i sprint i Sapporo for ti år siden. Da var hun fersk på elitelaget. Nå har hun mange OL og VM bak seg.

Heming-løperen ga dermed plassen til Kathrine Harsem. Bæringen bosatt i Meråker, og Mari Eide var de to som var aktuelle for den siste sprintplassen, når Uhrenholdt Jacobsen hadde tatt valget sitt.

Gutta i god form

Hjelmeseth sa også at alle herrene er friske og «freshe». Han var veldig fornøyd med å ha fire i finalen på sprinten i Estland sist helg.

– Det gikk nesten for bra. Vi kan ikke forvente det her. Vårt mål er medaljer, og helst av edleste valør.

– Vi føler en trygghet på at gutta er i form.

