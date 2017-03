Ukjent svenske skal ut i stafettduell mot Norge: – Jeg trodde de tullet med meg

Saken oppdateres.

Andersson er 20 år og sisteårsjunior. Hun gikk skiathlon i VM og ble nummer 23. Likevel fikk hun sjansen på stafettlaget.

– Hun er valgt fordi hun har en bra fristilskapasitet. Og løypa passer henne bra, sier Richard Grip, som er landslagssjef.

– Jeg trodde de tullet med meg, kommer det fra 20-åringen selv, da laget ble presentert på en pressekonferanse i Vierumäki onsdag formiddag.

– Vi brukte lang tid og kastet mange baller til hverandre før vi ble enige om at det var dette som var laget. Vi har tro på at Ebba har de egenskapene som skal til for å bidra her, sier Ole Morten Iversen, som er svensk kvinnetrener.

– Hun sier selv at hun er i veldig bra form. Det hun gjorde på skiathlon etter at hun lå nederst i haugen av folk som ramlet på henne, er imponerende. Hun reiste seg i kulden og med et mot som er imponerende for en junior, sier Johanna Ojala, svensk langrennsekspert for SVT.

Andersson gjorde det bra i junior-VM for to år siden. Hun er verdensmester individuelt og i stafett.

Inngangen til denne sesongen var litt trøblete. Den unge løperen ble skadet .

– Kneet hennes ble operert to ganger på våren og sist sommer. Hun kom sterkt tilbake, og som type er hun treningsintelligent og veldig rolig. Hun har stor glede av å trene, sier Ojala, som kommenterte uttaket fra Vierumäki, der blant andre de norske og svenske VM-deltagerne oppholder seg.

Sveriges stafettlag blir:

Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson.

– Vi har hatt en grunntanke om hvordan det skal se ut, så er bildet blitt klarere. Mange biter har falt på plass. Løperne på de to første etappene har mye erfaring, og så har vi dyktige kvinner også på de to siste fristiletappene.Vi tror veldig mye på Ebba i fristilsdelen. Det er tøffe stigninger, og hun er i god form, sier landslagssjef Grip.

– Jeg tror ikke dette påvirker det norske laget. De er store favoritter.

– Hva er taktikken for Ebba Andersson hvis Kalla er med etter to etapper?

– Det er ikke vi som har ansvaret for å ta kommandoen. Men vi skal utfordre Norge og selge oss dyrt. Vi tok beslutningen etter konkurransen dagen før, på 10 km.

Andersson legger til: - Jeg fikk beskjeden sent tirsdag kveld. Jeg trodde de tullet med meg. Jeg ble veldig glad og ser frem til stafetten.

Hun likte ikke sin egen VM-åpning i Lahti.

– Jeg ble skuffet etter løpet, men siden har jeg akseptert at situasjonen ble som den ble. Jeg ble kvitt noen nerver.

– Hvis Kalla kommer likt inn med Norge etter andre etappe, hva gjør du da?

– Jeg må legge en plan i ettermiddag.