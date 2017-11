VG: Northug vrakes til verdenscupåpningen

Lorentzen & Co. slo til - men måtte gi tapt for verdensrekord

Saken oppdateres.

Det er VG som melder at Petter Northug ikke kommer til å gå åpningsrennene i verdenscupen i Ruka/Kuusamo.

Northug ble syk tidlig i uken og valgte å ikke gå åpningsrennene på Beitostølen denne helgen. Både herretrener Tor Arne Hetland og sportssjef for langrenn Vidar Løfshus gjorde det klart tidligere i uken at de som ikke var forhåndsuttatt til verdenscupen måtte prestere under sesongåpningen på Beitostølen for å være aktuell neste helg i Finland.

Ettersom Northug ikke startet, så kan det nå se ut som om langrennsledelsen har valgt å vrake ham.

Mens stort sett alle gode norske langrennsløpere har vært på Beitostølen denne helgen, har Petter Northug holdt seg hjemme i Trondheim. Til tross for sykdom har han gjennomført noen lette økter ifølge trener Stig Rune Kveen. Søndag friskmeldte han seg selv. Men det var trolig ikke nok til at landslagsledelsen har valgt å ta ham med til åpningen av verdenscupen.

Dermed får ikke Petter Northug vist seg frem i verdenscupen før om to uker på Lillehammer. Da vil Norge ha en nasjonal kvote og kan derfor stille med ekstra løpere.

Ingen kommentar

– Uttaket til Kuusamo kommer klokken 12.00 mandag, sier sportssjef Vidar Løfshus i en tekstmelding. Han ønsker ikke å kommentere VGs påstand om vraking av Northug ut over det.

Fem løpere fikk melding allerede før Beitostølen om at de var forhåndsuttatt. Disse er Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh.

Vinneren av søndagens 15 kilometer fri teknikk, Simen Hegstad Krüger, er etter all sannsynlighet blant dem som blir med til Finland. Det samme gjelder også Hans Christer Holund og Didrik Tønseth. Trolig går de to siste plassene til sprinterne Eirik Brandsdal og Sondre Turvoll Fossli.

Det skal gås en minitour under verdenscupåpningen i Finland, og det hele starter med en sprint i klassisk stil fredag kveld. Dette er et viktig kvalifiseringsløp for sprinterne ettersom sprinten i OL er i klassisk stil.