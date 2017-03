Værforholdene som kan berge Sundbys gulldrøm: – Da får jeg brukt mine styrker

Saken oppdateres.

LAHTI: På stafetten fredag slet han mer enn det kunne se ut til da han gikk tredjeetappen for Norge. Han hadde lovet Finn Hågen Krogh 30 sekunders forsprang, men klarte bare å gi ham 17. Forholdene var trøblete for den råsterke Røa-løperen.

Snø som passer dårlig

Han trives ikke når det er varmegrader og våt, kornete snø som samler seg i løypa og blir liggende. Slush-føre kaller langrennsløperne det.

– Får vi slike forhold på femmila, blir det den tøffeste femmila vi noen gang har gått, sier Sundby.

Hans langrennskropp er ikke bygd for slike forhold.

– Jeg er en sterkere løper enn alle de andre i feltet rent muskulært. De musklene får jeg ikke brukt noe i det hele tatt når det er slike forhold som fredag. På stafetten var det bare snakk om å flytte beina fort og flyte på snøen, sier han.

Endring i været

Og det er her værtjenesten til Meteorologisk institutt kommer inn. Den melder at det skal bli kaldere når han skal ut å gå 50 kilometer i skog og åser rundt skistadion i Lahti.

Ifølge værmeldingen blir det sol og et par-tre minusgrader.

– Jeg håper på fastere forhold, da får jeg brukt mine styrker, sier mannen som nå har fire individuelle VM-medaljer.

Som vi har skrevet flere ganger: Han har fortsatt ikke et individuelt mesterskapsgull.

Men han har ikke gitt opp håpet og drømmen. Er det noe han ønsker seg mer enn noe annet, så er det gull på femmila.

– Heldigvis ser det ut som alle de hardeste konkurrentene også gikk stafetten. Dermed stiller vi likt her.

Det han glemte, var at han også skal slåss med fire andre nordmenn som ikke gikk stafett. Lørdag morgen ble de fem løperne som skal gå for Norge, presenterte. Det vil si Petter Northug har vært klar helt siden forrige VM i Falun ettersom han er tittelforsvarer.

Reserven som går for medalje

Med seg ut i skogen får Sundby Sjur Røthe (28), Hans Christer Holund (28), Anders Gløersen (30) og før nevnte Northug (31). Stafetthelten Finn Hågen Krogh er ikke helt frisk og var etter hvert ikke aktuell.

Holund var i utgangspunktet reserve til mesterskapet, men kom inn i troppen da Northug sa fra seg plassen og valgte å gå bare de to distansen hvor han er tittelforsvarer.

En sterk 15-kilometer i Otepää for 14 dager siden og et Norgescuprenn over 30 kilometer forrige helg sendte Holund rett inn på femmilslaget.

– Det har vært et stort mål i hele vinter å kunne komme tilbake for å få muligheten på en av distansene i VM, sier nittedølen som går for samme klubbe som femmilskongen Ivar Formo–Lyn Ski.

Sesongen kunne ha fått et annet utfall. Han falt på breen ved Stelviopasset i Nord-Italia i begynnelsen av september. Skulderen ble slått ut av ledd og han hadde en lang periode utover høsten hvor han ikke kunne bruke den ene hånden skikkelig i treningsarbeidet.

Northug litt bedre

En som også er glad for at det blir kaldere og fastere i sporene, er Petter Northug. Som Martin Johnsrud Sundby er han en av de tyngre løperne som trives dårlig når snøen blir som den var på stafetten.

Mannen som har vært garantist for norske gull i VM de siste 10 årene, har ikke vært sitt gamle jeg denne sesongen. Overtrening og dårlig form har preget nesten alle skirenn han har gått

– Jeg har vært bedre forberedt på å gå femmil før. Men jeg har fått litt mer overskudd når og håper å kunne høste av det, sa han på pressetreffet lørdag morgen.