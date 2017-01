Varsler om utspekulert juks i Birken: - Umulig å oppdage på forhånd

Saken oppdateres.

For mange er det prestisje å slå en kollega, nabo eller kamerat i et av de mange turrittene som etter hvert har dukket opp.

Men det er noen som lar det gå litt for langt, og som ikke skyr noen midler i kampen om å få noen sekunder bedre tid.

Nå har både Vasaloppet og Birkebeinerrittet diskvalifisert deltakere på grunn av juks med tidtakingen. Deltakeren har lurt systemet med å la en kamerat gå med tidtakerchipen, for å få registrert en bedre tid.

– Både i sykkel- og skiversjonen

Jukset har ikke blitt oppdaget før flere uker etterpå.

– Vi registrerte ett tilfelle av dette i 2016-utgaven av Birkebeinerrennet. Det har også vært tilfeller i sykkelutgaven, sier daglig leder Jo Gunnar Ellevold i Birken AS.

Han sier den aktuelle deltakeren ikke var nordmann, og at han ble diskvalifisert fra rennet.

Men Ellevold innrømmer samtidig at det er vanskelig å oppdage slikt på forhånd. Med rundt 10.000 deltakere kan slikt juks gå ubemerket hen, også rett etter målgang.

– Vil ta altfor lang tid å granske

– Vi har tenkt nøye gjennom hvordan vi kan gjøre det, men det er umulig å oppdage rett før start. Også etter målgang vil det være vanskelig, for det at 3–4 deltakere går på samme tid er ikke nødvendigvis galt. Det vil ta altfor lang tid å sitte og granske, sier Ellevold.

Deltakeren som ble tatt i fjor ble oppdaget etter tips. Da kan arrangøren gå gjennom målkamera og dobbeltsjekke opplysningene. Da oppdaget man at kun én person gikk i mål der det sto to tider registrert. Dermed hadde én deltaker gått med to tidtakingschipper.

Så skulle man i det minste tro at den aktuelle deltakerene klokket inn til en relativt god tid.

– Nei, han gjorde ikke det heller. Vedkommende klarte ikke «merket», så vidt jeg husker, sier Ellevold.

Vasaloppet har opplevd det samme

Birkens daglige leder tror det hele handler om å vise at man har fullført, for å få stempelet i sitt «Worldloppet-pass». Worldloppet er et internasjonalt forbund for langløp på ski.

Et annet løp som er en del av det er Vasaloppet. Svenskene har også opplevd tilsvarende juks som Ellevold omtaler.

– Det finnes en deltaker som har resultat fra Vasaloppet uten å ha gått. Han har fått en kompis til å gå med sin tidtakerchip. I de store turrittene er det umulig å oppdage. Om én av ti tusen deltakere går med to chipper, så merkes ikke det, sier sportssjef Tommy Höglund i Vasaloppet til Expressen .

– Man lurer nok seg selv mest. Det eneste man oppnår er en masse diplomer der det står at du har gått skirenn du faktisk ikke har gått, sier Höglund.

Årets utgave av Birkebeinerrennet går 18.mars, mens Vasaloppet går 26. februar.