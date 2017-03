Tidenes raskeste langrennsløper kan sette ny verdensrekord i duell mot Klæbo

Saken oppdateres.

– Jeg må innrømme at jeg blir skuffet hvis jeg ikke vinner i kveld og en annen tar verdensrekorden, sier Søgnen Jensen.

I 2013 gikk han inn i historiebøkene som tidenes raskeste mann med ski på beina. Under Sprintski Bislett vant han finalen på 100 meter med tiden 11,56. Den rekorden har stått siden. Onsdag kveld kan den stå for fall under supersprinten på Gåsbu utenfor Hamar.

– Det virker litt kaldere, så jeg tror det kan ligge til rette for ny verdensrekord.

Ble fulgt av 46 millioner på asiatisk TV

Rekordholderen føler at formen er bedre nå enn da han ble verdens raskeste skiløper på Bislett Stadion for fire år siden. Utenom 100 meter på snø går Søgnen Jensen også World Cup og VM på rulleski. Han skulle gjerne sett at den kortere distansen på snø også ble en del av verdenscupen.

– Det som er viktig er at det blir nok konkurranser. De 100-metersløpene jeg går på snø er gjerne på steder der langrenn har litt mer showpreg, som Italia og Korea. Det blir en slags showgreie der for å få folk interessert i langrenn. I Norge er det så stort fra før, så å få innpass her er vanskeligere.

Søgnen Jensen ble fortalt at hele 46 millioner fulgte med på TV da han gikk i Sør-Korea i januar.

– Jeg tror 100 meter har potensial. Mange utøvere synes nok det er gøy også.

Johannes Høsflot Klæbo har stått for en av sesongens gjennombrudd i verdenscupen. Han har bare gått 100 meter én gang tidligere. Dermed ønsker han ikke å uttale seg for mye om hvordan det er å gå, men er enig med Søgnen Jensen i at distansen er mye moro.

– Det er skikkelig show. Publikum kan stå tett inntil. Artig å gå noe annet enn det vi gjør til vanlig, sier Klæbo.

– Burde 100 meter vært med i verdenscupen?

– Vanskelig å si. Det er ikke lett å være en utpreget 100-meterløper samtidig som du skal gå fort på en tremil.

«Rått»

20 år gamle Klæbo tok bronse på sprinten under ski-VM i Lahti. Han og Søgnen Jensen møttes da begge gikk fjorårets supersprint ved Bruksvallarna i Sverige, en sprint sistnevnte vant mot Byåsen-løperen. Da ble det avgjort med at to løpere møtte hverandre i alle heatene etter prologen. I onsdagens konkurranse sprinter løperne fire mot fire.

– Jeg er ingen utpreget 100-meterløper, og han trener jo hele året på å gå fort på den distansen. Det blir nok vanskelig å henge på han, sier Klæbo.

Han har høstet mye oppmerksomhet for teknikken sin i oppoverbakkene. Han og Søgnen Jensen har holdt kontakten siden supersprinten i Sverige.

– Han har veldig mye å lære meg med tanke på å være rask og å få beina til å gå fort. Jeg håper jeg også kan gi han litt tips, slik at vi sammen kan bli bedre skiløpere. Vi diskuterer litt forskjellige ting. Det han driver med på 100 meter er helt rått. Vi har nok alle en del å lære der, sier Klæbo.

Mest mulig snøkontakt

Nettopp «rå» er også ordet Søgnen Jensen bruker for å beskrive Klæbos teknikk. Verdens raskeste skiløper synes ikke det er så stor forskjell på han måten han og Klæbo beveger seg på skiene.

– Han har høy frekvens. Forskjellen er at jeg padler mer med begge beina i snøen samtidig. Jeg starter slyvet på den ene skien før den andre er ferdig med å skyve. Det vanlige er at du skyver ferdig på en ski før du går over på den andre. I tillegg har jeg stavene i bakken litt tidligere, slik at jeg nesten har kontakt med snøen hele tiden.

Søgnen Jensen beskriver treningsmetodene sine som mer like friidrettsutøveres enn langrennsløpernes. Han trener mer på selve starten og har mer styrke- og spensttrening. Kunne han hevdet seg i en verdenscupsprint, som pleier å ligge på rundt 1,5 km?

– Jeg har høy fart, så kunne nok ha gått en OK prolog. En fordel er at jeg kan gå roligere med høy fart – det går fortsatt fort på 90 prosent. Jeg kommer meg nok ikke videre fra en NM-prolog nå. Problemet er at jeg restituerer meg sanerer når jeg skal gå kvartfinale, semifinale og finale.

