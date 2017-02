Vil flytte sesongstarten - på grunn av Johaugs dopingdom

Saken oppdateres.

Therese Johaug fikk dommen fredag. Hun er utestengt i 13 måneder, noe som betyr at hun har sonet ferdig 18. november. Det er helgen etter at at Beitostølen skal ha sitt tradisjonelle åpningsstevne.

Nå håper Erik Østli, som er arrangementssjef for rennene på Beitostølen, at det skal bli mulig å bytte til seg helgen 17. til 19. november, mot å gi avkall på 10 til 12. november.

Da må i så fall Norges Skiskytterforbund være villig til et slikt bytte. Saken er nemlig denne:

Johaug i fokus uansett

De to forbundene, Ski- og Skiskyting, har en avtale om å alternere mellom hvem som skal ha sen eller tidlig helg for sine første stevner på sesongen.

Langrenn har sitt på Beitostølen, mens skiskytterne holder til på Sjusjøen. Og det er skiskytterne som pr. nå har den helgen som Beitostølen så gjerne vil ha.

– Hvis Johaug velger å gå renn et eller annet sted i verden, den helgen hun er startklar, vil hun uansett bli fulgt av verdenspressen. Da vil heller ikke interessen for skiskytternes åpningshelg bli så stor den samme helgen. Vi tjener begge to på et bytte, sier Østli.

Savner Johaug veldig

Beitostølen har alltid vært en populær arena for langrennsløperne, ikke minst fordi det er snø der, og det er en tradisjon å komme dit.

– I høst så jeg en nedadgående trend, fordi Therese Johaug ikke stilte opp. Hun er en atypisk løper, blid, skriver autografer og byr på seg selv. Det betyr mye for en arrangør, sier Østli.

Får med seg verdenscupstarten

Verdenscupen neste sesong åpner som vanlig i finske Ruka, denne gang i helgen 24.–26. november. Den fortsetter på Lillehammer 2.–3. desember, før det fortsetter i sveitsiske Davos helgen etter.

16.–17. desember fortsetter konkurransene i italienske Toblach.

Om utestengelsen hadde blitt 14 måneder, ville hun altså mistet alle disse rennene, i tillegg til den nasjonale sesongåpningen.

Den store konkurransen før OL i Sør-Korea er Tour de Ski. Den starter i sveitsiske Lenzerheide 30. desember, og avsluttes i Val di Fiemme 7. januar 2018.

Om dommen blir stående vil altså Johaug kunne få med seg fire verdenscuphelger før Tour de Ski.

Johaug en vinner på Beitostølen

Året før vant hun 7, 5 km klassisk med 38 sekunder til Heidi Weng, og den samme distansen på fri med 39 sekunder til Kari Øyre Slind. Hun var i en egen klasse.

– Selv om Marit Bjørgen var her på det siste åpningsrennet, og hun er også er en flott løper, følte jeg at vi manglet et bein i laget.

– Det spesielle var at Johaug var og trente her i forkant, og så dro hun da rennene nærmet seg.

Må ha respekt for dommen

Østli vil gjerne legge til at arrangøren selvsagt respekterer den avgjørelsen som er fattet i Johaug-saken.

– Vi forholder oss til den dommen. Men jeg håper likevel at vi kan få byttet helg i november med skiskytterne.

Skiskytterpresident Erlend Slokvik har ikke rukket å tenke på om et bytte er mulig.

– Det er litt for tidlig å ta en slik avgjørelse, men får vi en henvendelse skal vurdere den. Vi har et bra samarbeide med Skiforbundet, sier han.

Vil gjerne diskutere saken

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund forteller at de to forbundene skrev en avtale som skulle gjelde for fem år, og det gjenstår to.

– Vi har gitt uttrykk for at vi ønsker en helg eller to senere, helt uavhengig av Johaugsaken. Men kommer det en formell henvendelse fra arrangøren, som ber om å få byttet helg, vil vi selvsagt ta en runde på det.

Lund sier at Norges Skiskytterforbund er en god samarbeidspartner, og kanskje er det mulighet til å komme til enighet.

– Vi må sette oss ned og snakke om dette.

