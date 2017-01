Weng stjal showet som forsanger foran svenskekongen og 25 000 tilskuere

Saken oppdateres.

De norske langrennskvinnene avsluttet en perfekt helg i svenske Ulricehamn med en klar seier på søndagens stafett.

Marit Bjørgen gikk først i mål, men det var Astrid Uhrenholdt Jacobsen på den tredje etappen som fikk mest oppmerksomhet. Heming-løperen feiret nemlig både seier og 30-årsdag.

Verdenscup søndag: Kvinner: 1) Norge (Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marit Bjørgen) 50.42,1, 2) Tyskland (Katharina Hennig, Stefanie Böhler, Victoria Carl, Sandra Ringwald) 0.08,8 min. bak, 3) Sverige (Ida Ingemarsdotter, Sofia Henriksson, Charlotte Kalla) 0.09,0, 4) USA 0.09,2, 5) Norge 2 (Lotta Udnes Weng, Silje Øyre Slind, Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind) 0.44,8, 6) Finland 1.06,6, 7) Slovenia 1.06,9, 8) Sverige 2 1.07,1, 9) Italia 2.20,9, 10) Russland 2 3.02,3.

Etter at blomster var delt ut til vinnerne, tok Heidi Weng mikrofonen og fikk med seg de over 25 000 på Lassalyckan skistadion i allsang på «Ja, må hon leva».

Det er uvisst om kong Carl Gustaf sang med, men den svenske monarken var iallfall til stede på det vellykkede skiarrangementet.

– Vi måtte benytte muligheten når det var så mange folk her. Det er gøy å vise at man setter pris på folk, og når man blir 30 så begynner man jo å bli litt gammel. Vi måtte markere det, forklarer Weng.

Rørt jubilant

Hun er glad for at mange av de fremmøtte valgte å synge med, og det var ingen tvil om at gesten ble satt pris på.

– Det var jo voldsomt som Weng dro til her da, hun som normalt er så beskjeden og forsiktig. Jeg ble veldig imponert. Det er egentlig ganske rørende at de gjorde det, sier Jacobsen om markeringen.

Hun slet med et virus gjennom høsten, som gjorde at resultatene før jul ikke var som hun ønsket. Lørdag slo hun til med fjerdeplass, og på søndagens stafett klarte hun å holde Charlotte Kalla på trygg avstand.

– Marit (Bjørgen) sier at alt blir bedre når du blir 30, så jeg koser meg med det, sier bursdagsbarnet om hvilke visjoner hun har for trettiårene.

– Det er godt for meg å få ei til på laget som er over 30. Astrid er ei god jente og en viktig bidragsyter for laget, sier Bjørgen.

Hun er ikke sikker på at det er hun som skal gå sisteetappe når stafetten skal gås i Lahti. Sverige kommer etter all sannsynlighet til å stille med Stina Nilsson som sin ankerkvinne.

VM-formen intakt

Til slutt var Tyskland under ni sekunder bak på annenplass, etter at luken fra Bjørgen ble betydelig mindre den siste kilometeren. Det skyldes en knallhard kamp om de siste plassene på pallen.

Hanna Falk, bysbarnet som virkelig gikk på hjemmebane, spurtet Sverige inn til tredjeplass. USA ble nummer fire.

Jacobsen mener helgen viser at hun er i god rute før VM.

– Ja, jeg føler at jeg er på god vei. Det er jo fortsatt ganske lenge til mesterskapet. Jeg kan komme i bedre form, eller det kan skje at jeg ikke gjør det, og de andre blir bedre.

Trener Roar Hjelmeset er godt fornøyd med elevens innsats.

– Det har gått litt opp og ned for henne så langt i sesongen, men hun har hatt en oppløftende helg her. Vi får håpe at det blir flere av de fremover. Hvis hun går i VM, håper vi jo at hun skal være med og kjempe helt oppe i toppen.