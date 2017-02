Bø mistet trolig gullet på siste skuddet: - Jeg skyter litt for fort

Saken oppdateres.

Martin Fourcade gikk ut tidlig på dagens 20 kilometer i VM i Hochfilzen, og var regnet som den store favoritten.

Men med to bom ble det for tungt for franskmannen, og dermed åpnet det seg muligheter for konkurrentene.

Bortsett fra Lars Helge Birkeland, som gikk et godt renn og endte med kun én bom, startet nordmennene sent. Emil Hegle Svendsen skulle tidlig skjønne at han hadde en tung dag i løypa.

Skuffet Svendsen

– Det var ræva rett og slett. Jeg prøvde å ta i, men det flytta seg ikke. Jeg er ikke i syk, men jeg er ikke i så veldig bra form, sa Emil Hegle Svendsen til NRK etter målgang.

Johannes Thingnes Bø traff på ti av ti på de to første skytingene, men med én bom på tredje, måtte stryningen treffe alle for å kunne ta VM-gullet.

Han leverte en fantomserie i en vanvittig hastighet, men på det siste skuddet gikk ikke blinken ned. Dermed røk trolig gullet på det aller siste skuddet.

– Jeg er offensiv i dag, og skyter litt for fort på det siste. Hadde den gått inn, hadde det vært dritbra. Jeg går et jevnt bra løp, sa Bø etter å ha gått i mål.

Amerikansk gull

Han ble til slutt beste nordmann som nummer åtte. Lars Helge Birkeland kom på plassen bak.

– Det er den ene bommen som skiller et godt løp med et veldig godt løp, sa Birkeland.

Til slutt ble det en sekundstrid mellom Ondrej Moravec og Lowel Bailey. Begge var feilfri på skytebanen, men til slutt var det amerikaneren som kunne juble ellevilt i målområdet etter å ha blitt verdensmester.

– Det har ikke gått opp for meg. Jeg skulle bare ut og gå det beste løpet jeg har gjort, og at det skjer i VM - jeg har ikke ord, sa Bailley til NRK.

Morvac tok sølvet, mens Fourcade kapret bronsen.