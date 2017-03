Det norske supertalentet som plutselig ble borte: - Skulle gjøre det helt store og da smalt det

Saken oppdateres.

For tre år siden var han fersk på landslaget. Da mediene møtte norske skiskyttere høsten 2014 gikk det gjetord om det som den nye gutten i gjengen hadde prestert under trening den sommeren og høsten.

Den store smellen

Den nye gutten var Vetle Sjåstad Christiansen. Det var første sesong på landslaget sammen med Ole Einar Bjørndalen, Bø og Svendsen. Han skulle vise seg frem.

Det endte med mange tunge stunder.

– Jeg skulle gjøre det helt store og da smalt det. En klassisk smell som mange som har gått fra junior til senior har opplevd.

Det handlet ikke bare om overtrening. I januar 2015 kom sykdommen.

– Det var et vanlig forkjølelsesvirus som bare ballet på seg. Når jeg tok det med ro ble kroppen bare verre og verre. Jeg har brukt halvannet år på å komme meg opp på et anstendig nivå igjen, sier 24-åringen fra Geilo.

Kjent problem

Ennå er han ikke i den langrennsformen som han hadde en gang i tiden. Men det begynner å hjelpe. I de to siste verdenscuphelgene har det igjen stemt. Han er nå inne blant de 10 beste i verdenscupen igjen. Og i helgen kommer verdenscupen til Holmenkollen.

– Når du kommer på elitelaget, skal du vise deg frem på hver eneste økt. Ikke bare hardøkter, men også det som skal være rolig. Det går bra i treningssesongen, men så skal du gå skirenn. Da kommer nedturen, forteller langrennstrener for de norske skiskytterne, Egil Kristiansen.

Med mange års erfaring som trener for norske langrennsløpere har han sett mer enn en god junior forsvinne ut i overtrening og depresjon.

Han er overbevist om at Christiansen er tilbake blant de beste, men det kommer til å ta tid.

Pappa foreslo ny idrett

Men det er bare tre-fire måneder siden Christiansen lurte på om han skulle satse på noe annet enn skiskyting.

– Pappa foreslo roing. Jeg har høyden og litt styrke. Han sa jeg måtte flytte til Horten og ta meg inn på gården til Olaf Tufte og få trent skikkelig, forteller han.

Han vil drive med toppidrett og middelmådighet har han ikke sans for.

– Jeg orker ikke å truge meg gjennom en sånn halvdårlig skiskytterkarrière.

Han er storebror til Tiril Sjåstad Christiansen som er en av verdens beste freestylekjørere på ski.

– Sånn triksing på ski er ikke aktuelt, sier han.

Bygge seg opp igjen

Men nå har han lagt på is tankene om å satse på andre idretter. To verdenscuphelger med anstendige resultater har gitt ham tilbake troen på at det er mulig.

– Jeg bygger meg opp igjen sakte og forsøker å unngå å være utålmodig. Når man har vært langt nede, skal det mindre til før man går på en ny smell.

Og selv om han er langt unna gammel toppfart i løypa, så er det noe som har fungert denne sesongen.

– Skytingen har vært ekstremt bra i år. Den har reddet skinnet mitt inntil nå nylig, jeg har følt at jeg ikke har gått så bra og har da tvunget meg selv til å skyte bra.

Nå avslutter han sesongen i Kollen. Frisk om enn ikke fullt så rask som tidligere. OL i Pyeongchang om 12 måneder er det store målet.