Dette svarte USAs gullvinner da han fikk Trump-spørsmål

HOCHFILZEN: Ingen var lykkeligere i Hochfilzen enn USAs overraskende vinner av 20 kilometeren. Lowell Bailey har vært med i mange år og har rukket å bli 35 år. Endelig hadde han nådd sitt store mål. Gull i VM.

Og når det endelig lykkes, så brukte han tid til å svare på alle spørsmål som kom hans vei. På gangen utenfor pressesenteret satt kona Erika sammen med deres åtte måneder gamle datter Ophelia og ventet.

Svoren demokrat

Etter at han hadde forklart lenge og svært inngående om skiskytterpsykologi og om hvordan han hadde forberedt seg til dette løpet hver eneste dag siden mai i fjor, kom selvfølgelig spørsmålet om amerikansk politikk.

– Hva synes du om president Trump?

– Ikke mye, sa han relativt diplomatisk.

Akkurat der ønsket han ikke å være så veldig snakkesalig, men han fortalte villig vekk at det var den radikale demokraten Bernie Sanders han ønsket seg i Det hvite hus.

– Jeg skulle ønske at han hadde blitt demokratenes presidentkandidat. Han står for noe som kunne ha gitt oss et bedre Amerika, sa Bailey.

Han sa at han hadde stemt på Bernie Sanders i primærvalgene, og at han hadde gitt sin stemme til Hillary Clinton i selve presidentvalget. Sine meninger om Trumps politikk ønsket han å holde for seg selv på en gledens dag.

Gir seg etter OL

I en alder av 35 år hadde han nådd sitt store hårete mål. Vinne et VM-gull som skiskytter. Nå skal han gå ett år til, men så er det slutt.

– Etter OL i Pyeongchang er det slutt. Hadde vi bodd i Europa og han hadde hatt muligheter til å komme innom hjemme mellom løpene her, kunne han kanskje fortsatt. Men neste år er det over, sier kona Erika Bailey bestemt til Aftenposten.

Hun satt på gangen med datteren Ophelia mens pressekonferansen etter gulløpet varer og varer. 35-åringen var selv klar på hvem han skulle takke.

– Uten støtten fra Erika hadde det ikke gått. Og at vi fikk Ophelia i juni i fjor har gitt livet en ny dimensjon.

