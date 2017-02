Fourcade forlot seierspallen i sinne: - Nå er det kaos

Saken oppdateres.

Tyskland vant torsdagens VM-stafett foran Frankrike og Russland. Fourcade spurtet til sølvet foran Russland, men på seiersseremonien etterpå var det særdeles dårlig stemning.

En tydelig oppbragt Fourcade forlot seremonien før medaljene var utdelt. Han tok heller ikke de russiske herreløperne i hånden.

Med en gang russerne entret pallen, hoppet Fourcade ned fra pallen og gikk. Det førte til at en del av tilskuerne pep på franskmannen, som nektet å gå tilbake.

– Kjenner jeg Fourcade rett, er dette en demonstrasjon. Han ville demonstrere mot russerne. Fourcade vil ha en ren idrett, sier NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid.

Det man tror er årsaken til Fourcades voldomme reaksjon, er at Aleksander Loginov gikk stafetten for Russland. Loginov har nylig vært utestengt for EPO-bruk, men var ferdig sonet i november.

Han ble tatt ut til VM i Hochfilzen.

– Det er jo ikke sportslig opptreden fra Fourcade, men det er en tydelig demonstrasjon, tror Skjelbreid.

– Tysklands gull i skyggen

Også Torgeir Bjørn i NRKs ekspertgruppe tror at det hele var en demonstrasjon fra Fourcade.

– Det som skjedde etterpå er nesten større enn selve løpet. Det setter Tysklands gull i skyggen, sier Bjørn.

– Det var mye aggresjon. Så er spørsmålet om det er tøft gjort, eller om dette var den beste måten å gjøre det på, sier Bjørn.

Kommentatorkollega Andreas Stabrun Smith sier det slik:

– Nå er det kaos i skiskytterverden.

Martin Fourcade uttalte dette om uttaket av Loginov før VM:

– Glem ikke en av hans viktigste meritter. Han ble utestengt i to år for bruk av EPO, meldte Fourcade i en kommentar til Instagram-meldingen der uttaket ble offentliggjort.

– Jeg skammer meg

På pressekonferansen i Hochfilzen ble naturlig nok den spesielle episoden et tema. Før seansen startet beklaget Fourcade overfor de tyske gullvinnerne som satt ved hans side at han forlot pallen. De tyske vinnerne ble satt i skyggen.

– Jeg skammer meg, sa franskmannen.

På pressekonferansen gjorde Russlands ankermann Anton Sjipulin det klart at hele det russiske laget stiller seg bak Loginov.

– Laget vårt er en eneste stor familie. Hvis noen oppfører seg dårlig mot en av våre, føler hele laget seg dårlig behandlet. Vi må stå sammen, sa han.

Fourcade hevdet på sin side at Russland nylig ville ha ham straffet, og at det var russerne som ikke ville ta ham i hånden.

– Russland ville nylig ha meg straffet av IBU fordi jeg la ut en melding om Loginov. Nå ville de ikke ta meg i hånden. Jeg er ingen «bad guy», sa han.

Vedtok strengere sanksjoner

Onsdag måtte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) avholde en ekstraordinær kongress etter massivt press fra Fourcade og en rekke andre skiskyttere.

Kongressen fattet vedtak om at Russland mister retten til å arrangere VM i 2021. IBU vedtok også strengere sanksjoner mot dopingtatte utøvere og forbund.

IBU vil også jobbe for at maksimumsstraffen heves fra fire til åtte år.

Norge ble bare nummer åtte på VMs åpningsdistanse.