Frykter sykdom før VM-starten: Har ikke kysset forloveden på to måneder

Saken oppdateres.

Sykdom har herjet skiskytterleiren i årets sesong, og nå nærmer VM i Hochfilzen seg med stormskritt. Da er gullhåpet Emil Hegle Svendsen svært påpasselig med å unngå situasjoner hvor han kan bli utsatt for smitte. Så påpasselig at han ikke har kysset kjæresten Samantha Skogrand på to måneder.

– Off, dette er nesten litt flaut å si. Nei, ikke siden vi startet opp i desember. Jeg har gjort alt for å holde meg frisk. Det er fort gjort å glemme seg bort, men det får bare være sånn de månedene her. Det er faktisk litt hennes forslag også, og det er jo veldig smart, sier 31-åringen til NRK.

Forlovet seg i desember

Paret forlovet seg to dager før julaften , men har fortsatt ikke stadfestet forlovelsen med et kyss. Til NRK sier hun at det er hun som har bestemt seg for at de har gått inn i et kyssesølibat, selv om hun ikke er mye plaget med sykdom.

– Jeg føler likevel at jeg drar med meg bakterier hjem. Utøvere er jo så utsatte i tillegg. Han har vært en del syk de siste årene, og jeg vil ikke være årsaken til mer sykdom, sier hun til NRK.

Svendsen går rundt med Antibac i lommen, og treffer statskanalen i et rom med høyt tak for å minske muligheten for smitte. Men selv alle disse forholdsreglene, har ikke Svendsen unngått sykdom i årets sesong. En uke før julaften måtte han reise hjem fra Nove Mesto med forkjølelse.

VM starter torsdag

Trener Egil Kristiansen forteller NRK at de forsøker å unngå store folkemengder, også når de spiser måltider på hotell hvor vanlige gjester bor.

VM i Hochfilzen starter med miksstafett på torsdag. Der skal Emil Hegle Svendsen gå sammen med Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu. Svendsen går ankertappen for det norske laget.