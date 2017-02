Hegle Svendsen: - Jeg har rett og slett bommet helt på VM-formen

Saken oppdateres.

HOCHFILZEN: Han var skuffet og litt forbannet. Det stemmer ikke for Emil Hegle Svendsen i VM-løypene. Selv mener han ikke at det er kollapsen etter jaktstarten sist søndag som er hovedgrunnen til at han ikke presterte på 20 kilometeren torsdag ettermiddag.

– Det kjentes dårlig ut fra første stavtak. Jeg har rett og slett helbom på VM-formen.

Dermed blir det selvfølgelig et spørsmål for lagledelsen om hvordan han kan takle stafetten lørdag.

– Jeg har lyst til å gå, men vi får se på hvilke alternativ vi har. Det er ikke sikkert at det er slik at jeg skal gå ankeretappen, sa 32-åringen fra Trondheim.

Vage svar

Langrennstrener for norske skiskyttere, Egil Kristiansen, svarer vagt på spørsmål om formen til mannen som har vært Norges mann på ankeretappen i en årrekke.

– Kan han være helt ute av laget?

– Jeg vil ikke si noen verdens ting før vi har pratet sammen.

Morten Aa Djupvik er sportssjef og er klar til å gjøre rokeringer på laget.

– Vi får sette oss sammen i kveld og gjøre den siste vurderingene i samråd med Emil.

– Kan han bli vraket?

– Det kommer an på hva han sier selv. Han er en av de sikreste vi har i utgangspunktet. Men hvis han ikke selv føler seg i form, så må vi vurdere å sette sammen laget på en annen måte.

Dårlig norsk dag

Johannes Thingnes Bø ble Norges beste på 20 kilometeren. Han var svært nær en medalje, men bommet på det aller siste skuddet. Dermed ble det ikke bedre enn en hederlig 8. plass. Lars Helge Birkeland ble nummer 9, mens Ole Einar Bjørndalen skjøt på seg fire tilleggsminutter og havnet helt nede på 47. plass.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: