Hegle Svendsen går likevel VM-stafetten

Saken oppdateres.

Torsdag kveld ble det norske laget offentliggjort.

Med seg får Svendsen som ventet Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Tarjei Bø.

Hvilke etapper de ulike løperne skal gå blir klart først senere.

Det store spenningsmomentet før uttaket var om Svendsens navn ville være med. Etter 27.-plassen på normaldistansen sådde nemlig trønderen tvil om han var rett mann for stafetten.

– Vi får se litt på alternativene vi har. Det er ikke sikkert jeg er det beste valget, sa han.

Skiskytterforbundets idrettssjef Morten Aa Djupvik åpnet også for at Svendsens plass på laget måtte diskuteres som følge av den dårlige følelsen veteranen hadde gitt tilbakemelding om.

– Vi må ta en vurdering på hvordan vi skal sette sammen laget. Hvis Emil følte seg sånn, må vi ta en avgjørelse på om laget skal settes sammen på en annen måte, sa han.

– Vi må diskutere med Emil, for det er av stor betydning hvordan han følte seg i dag. I utgangspunktet er jo han tenkt inne på laget, og han har vært det i lang, lang tid, tilføyde Djupvik.

Konklusjonen ble altså at Svendsen skal gå stafetten.

Trønderen har ikke lykkes så langt under VM i Hochfilzen. På sprinten kollapset han etter målgang. Det førte til at veteranen måtte stå over jaktstarten.

Det norske laget er tittelforsvarere i Hochfilzen lørdag. Under fjorårets VM-stafett i Holmenkollen gikk de samme fire for Norge.

(©NTB)