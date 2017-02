Hegle Svendsen kollapset i målområdet etter målgang

Saken oppdateres.

Johannes Thingnes Bø var kun syv tideler fra gullet på VM-sprinten i Hochfilzen lørdag. Men etter rennet fikk norske skiskytterfans viktigere ting å bekymre seg for.

Emil Hegle Svendsen lå urørlig i målområdet etter sitt renn. Arrangørens medisinske team kom raskt på stedet, i tillegg kom det norske landslagets lege etter hvert til unnsetning,

– Hva er det som skjer? Dette liker vi ikke å se, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Overraskende

Ifølge Siegfried Maze, landslagets skytetrener, kollapset Hegle Svendsen. Landslagsledelsen har imidlertid ikke informert noe videre om årsaken til Svendsens illebefinnende.

Svendsen lå på bakken i ti minutter. Til slutt klarte han å reise seg. Han ble eskortert vekk av medisinsk personell.

Litt senere viste NRK bilder av at Svendsen gikk for egen maskin.

Hegle Svendsen skjøt to bom og ble nummer 36 i lørdagens øvelse.

– Emil fikk det veldig tøft på sisterunden. Det var overraskende, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Bjørndalens teori

Lagkamerat Ole Einar Bjørndalen kom raskt bort for å støtte Svendsen. Bjørndalen forteller til NRK at det var ubehagelig å se lagkameraten lide på snøen. Veteranen forteller imidlertid at situasjonen nå er udramatisk.

- Jeg snakket så vidt med han. Han har kommet til hektene, sier Bjørndalen.

Han har en teori om hva som kan ha godt galt.

– Det er veldig varmt nå, så jeg regner med at han gikk væsketom.

Allerede søndag er det klart for jaktstart. Det er uklart om hvorvidt Hegle Svendsen vil kunne gå.

– Hva slags konsekvenser det vil få for morgendagen og mesterskapet, det vet jeg ikke, sier sportssjef Morten Aa Djupvik til NTB.

Han legger til at det ikke hadde vært noe unormalt å spore hos den norske løperen i forkant av rennet.

